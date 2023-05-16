YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Apartmanda yangın paniği

Apartmanda yangın paniği

16.05.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Kavakpınar Mahallesi Şebboy Sokak’ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri evde oturan şahsa ulaşamayınca, binaya uzatılan seyyar merdivenle 3. kata çıkarak yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelen dairede kiracı olarak oturan Oğuzhan Demir, itfaiye ekiplerine 2 saat önce evden çıktığını, elektriklerin de kesik olduğunu söyledi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekkeköylü öğrenciler zeka şampiyonasında finallerdeTekkeköylü öğrenciler zeka şampiyonasında finallerde
Göztepe’nin konuğu Çaykur RizesporGöztepe’nin konuğu Çaykur Rizespor
Antalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradıAntalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 16 Mayıs Salı

İmsak
03:21
Sabah
05:09
Öğle
12:36
İkindi
16:32
Akşam
19:53
Yatsı
21:33

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Salı

Yaşam eczanesi
Ayvacik
Alaçam eczanesi
Alacam
Beşyol eczanesi
Bafra
Sungurlu eczanesi
Carsamba
Merkez eczanesi
Havza
Murat eczanesi
Ilkadim
Sihhat eczanesi
Terme
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.