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Apoel - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta? Apoel - Djurgarden maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off maçı!

23.08.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apoel ile Djurgarden UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki GSP Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Apoel - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta? Apoel - Djurgarden maçı hangi kanalda? İşte heyecanla beklenen karşılaşmaya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

Apoel - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta? Apoel - Djurgarden maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off maçı!

Apoel, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında sahasında Djurgarden'i konuk edecek. Karşılaşmanın günü ve saati ile canlı yayınlanacağı kanalı öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Apoel - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Apoel - Djurgarden maçının satti ve kanalı...

APOEL - DJURGARDEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Apoel - Djurgarden maçı 23 Ağustos Salı günü saat 19:00'da başlayacak.

Karşılaşma Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki GSP Stadyumu'nda oynanacak.

APOEL - DJURGARDEN MAÇI HANGİ KANALDA_

Apoel - Djurgarden maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
APOEL djurgarden
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