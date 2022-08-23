Apoel - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta? Apoel - Djurgarden maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off maçı!

Apoel, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında sahasında Djurgarden'i konuk edecek. Karşılaşmanın günü ve saati ile canlı yayınlanacağı kanalı öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Apoel - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Apoel - Djurgarden maçının satti ve kanalı...

APOEL - DJURGARDEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Apoel - Djurgarden maçı 23 Ağustos Salı günü saat 19:00'da başlayacak.

Karşılaşma Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki GSP Stadyumu'nda oynanacak.

APOEL - DJURGARDEN MAÇI HANGİ KANALDA_

Apoel - Djurgarden maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

