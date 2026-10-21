Apple 28 Ekim'de yeni ürünlerini tanıtacak: İşte beklenen modeller ve özellikleri

Apple, 13 Ekim'deki "Welcome Home" duyurusunun ardından ikinci ürün tanıtımına hazırlanıyor. 28 Ekim'de gerçekleştirilecek "Pro and Tell", geleneksel bir Apple etkinliği olmayacak. Bunun yerine bazı basın mensupları, yeni cihazları deneyimlemek üzere Los Angeles'a davet edildi.

Etkinliğe katılmayanlar ise yeni ürünleri Apple'ın aynı gün yayımlayacağı basın bültenleri aracılığıyla öğrenebilecek. Duyuruların, Los Angeles'taki basın deneyiminin başlayacağı Pasifik saatiyle 10.00'da yapılabileceği belirtiliyor. Ancak Apple'ın basın bültenlerini genellikle ABD Doğu saatiyle 09.00 civarında yayımlaması nedeniyle daha erken bir duyuru da mümkün.

"Pro and Tell" ismi, tanıtılacak ürünler arasında MacBook Pro'nun yer alacağına dair güçlü bir ipucu veriyor. MacBook Pro'ya diğer yeni Mac modelleri ve yeni bir iPad eşlik edecek.

OLED VE DOKUNMATİK EKRANLI MACBOOK PRO GELİYOR

Apple'ın yeni üst segment MacBook Pro modellerinin, Mac serisinde iki ilki beraberinde getirmesi bekleniyor. Şirketin, Mac serisine ilk kez OLED ekran ve dokunmatik ekran getireceği belirtiliyor.

Yeni MacBook Pro modellerinde OLED teknolojisi sayesinde daha yüksek kontrast, daha zengin renkler ve enerji tasarrufu sunulması bekleniyor. Dokunmatik ekran desteği için macOS 27 de dokunmatik hareketlere uygun şekilde güncelleniyor.

Dokunmatik kullanım, klavye ve trackpad'e ek bir seçenek olarak sunulacak. Bu yüzden kullanıcılar muhtemelen bu özelliği hiç kullanmamayı da tercih edebilecek. Apple'ın ayrıca ekrana dokunulduğunda ekranın hareket etmesini önlemek amacıyla daha sağlam bir menteşe tasarımına geçeceği ifade ediliyor.

Yeni MacBook Pro modellerinin mevcut nesilden daha hafif olması beklenirken boyutlarının değişmeyeceği belirtiliyor. OLED ekran hem 14 inç hem de 16 inç modellerde sunulacak.

Bir diğer önemli değişiklik ise ekran tasarımında yaşanacak. Apple, mevcut çentikli tasarımdan vazgeçerek Dynamic Island'a geçiş yapacak.

YENİ MACBOOK PRO MODELLERİNDE HANGİ İŞLEMCİLER KULLANILACAK?

OLED ekranlı MacBook Pro modellerinin, tasarım değişikliklerine rağmen mevcut modellerle aynı işlemcileri kullanacağı öne sürülüyor. Üst segment OLED MacBook Pro modellerinde yeni nesil Pro ve Max işlemcilerinin kullanılmamasının nedeni ise bu çiplerin henüz hazır olmaması.

Apple'ın M6 Pro ve M6 Max işlemcilerini atlayacağı, M7 Pro ve M7 Max işlemcilerinin ise 2027'nin sonlarına kadar hazır olmayacağı belirtiliyor. Bu nedenle yeni modellerde, mart ayında tanıtılan MacBook Pro'larda bulunan M5 Pro ve M5 Max işlemcilerinin kullanılabileceği konuşuluyor.

Apple'ın mevcut MacBook Pro modellerini satışta tutarak OLED ekranlı seçenekleri daha üst segmentte ve daha pahalı bir seçenek olarak konumlandırması da ihtimaller arasında.

OLED ekranların ve dokunmatik modüllerin ek maliyet getirmesi nedeniyle yeni modellerin mevcut MacBook Pro'lardan daha pahalı olması bekleniyor.

Daha önce OLED ekranlı modelin "MacBook Ultra" olarak adlandırılabileceği iddia edilmişti. Ancak Apple'ın MacBook Pro ismini koruyacağının artık netleşmiş göründüğü belirtiliyor.

M6 İŞLEMCİLİ MACBOOK PRO VE iMAC DE BEKLENİYOR

Apple'ın 28 Ekim'de yalnızca üst segment MacBook Pro modellerini yenilemesi beklenmiyor.

Giriş seviyesi 14 inç MacBook Pro'nun da M6 işlemcisiyle güncellenmesi gündemde. Bu modelde, Ekim 2025'teki güncellemeyle gelen M5 işlemcisinin yerini M6'nın alması bekleniyor. Cihazın tasarımında ise başka bir değişiklik beklenmiyor.

Benzer şekilde 24 inç iMac'in de M6 işlemcisine geçiş yapabileceği belirtiliyor. Yeni iMac'in dış tasarımında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

iPAD MINI 8 OLED EKRAN VE YENİ TASARIMLA GELEBİLİR

Apple'ın yeni Mac modellerinin yanı sıra iPad mini 8'i de tanıtması bekleniyor. Yeni tablet OLED ekranla gelecek.

Böylece iPad mini 8, iPad Pro dışında OLED ekran teknolojisini kullanan ilk iPad modeli olacak.

Cihazda tasarım değişiklikleri de bekleniyor. Cihazın, fiziksel hoparlör deliklerini ortadan kaldıran, titreşim temelli yeni bir hoparlör sistemine sahip olacağı söyleniyor. Bu tasarımın suya karşı daha dayanıklı bir yapı sağlayabileceği belirtiliyor.

İddialara göre iPad mini 8, IP koruma derecesine sahip ilk iPad olabilir. Böylece cihaz su sıçramalarına ve muhtemelen suya batırılmaya karşı da dayanıklılık sunabilir.

İşlemci tarafında ise iPhone 18 Pro modellerinde kullanılan A20 Pro'nun tercih edilmesi bekleniyor.

Ekran yenileme hızı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Apple'ın mevcut 60Hz yenileme hızını koruyabileceği veya 120Hz ProMotion teknolojisine geçiş yapabileceği belirtiliyor.

Ön kameranın konumunun da değişmesi bekleniyor. Kameranın, Apple'ın daha önce diğer iPad modellerinde yaptığı gibi dikey kullanımda üstte kalan kenardan yatay kullanımda üstte kalan kenara taşınacağı söyleniyor.

OLED ekran ve suya dayanıklılık özelliklerinin maliyeti artırması bekleniyor. Bu yüzden iPad mini 8'in, 599 dolarlık mevcut modele kıyasla yaklaşık 200 dolar daha yüksek fiyatla satışa sunulabileceği öne sürülüyor.

YENİ MAC VE IPAD MODELLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın yeni ürünlerini 28 Ekim'de duyurmasının ardından satışların en erken 6 Kasım'da başlayabileceği belirtiliyor.

Şirket, ev ürünleri tanıtımında izlediği takvime benzer bir yol tercih ederse yeni Mac ve iPad modellerinin ön siparişleri de 28 Ekim'de açılabilir.

Kaynak: MacRumors