Apple, ABD'de iPhone Duo satışlarına sınırlama getirdi: Kişi başına en fazla 2 adet!

Apple, ABD'de iPhone Duo satın almak isteyen müşterilere yönelik bir sipariş sınırı uyguluyor. Şirketin internet sitesi ve Apple Store uygulaması üzerinden ikiden fazla iPhone Duo satın almaya çalışan kullanıcılar, siparişlerini tamamlamadan önce bir uyarıyla karşılaşıyor.

Ekranda gösterilen uyarıda, müşteri başına en fazla 2 adet iPhone Duo satın alınabileceği belirtiliyor. Kullanıcılardan ödeme aşamasına geçmeden önce sepetlerindeki cihaz sayısını bu sınıra uygun şekilde düzenlemeleri isteniyor.

IPHONE DUO SİPARİŞ SINIRININ NE ZAMAN BAŞLADIĞI BİLİNMİYOR

Reddit'teki bazı kullanıcılar, ABD'de uygulanan satın alma sınırının yeni olduğunu öne sürüyor. Ancak kısıtlamanın 16 Ekim'de başlayan ön sipariş döneminden itibaren geçerli olup olmadığı doğrulanabilmiş değil.

Kullanıcıların aktardığı deneyimler de birbirinden farklı. Reddit'teki tartışmada bazı müşteriler 4 adet iPhone Duo satın alabildiklerini belirtirken, diğerleri siparişlerinin 2 cihazla sınırlandırıldığını ifade ediyor.

Apple, Çin, Singapur ve Hong Kong gibi pazarlarda müşteri başına 2 cihaz sınırını açıkça belirtmişti. ABD'deki internet sitesinde ise bu kısıtlama önceden gösterilmiyor. Kullanıcılar ancak sepetlerine ikiden fazla iPhone Duo eklemeye çalıştıklarında satın alma sınırıyla karşılaşıyor.

BAZI IPHONE DUO TESLİMAT TARİHLERİ ÖNE ÇEKİLİYOR

iPhone Duo'nun ön siparişe açılmasının ardından çıkış gününde teslim edilmek üzere ayrılan stoklar yalnızca birkaç dakika içerisinde tükendi. Çok sayıda müşteriye ise kasım veya aralık aylarına uzanan tahmini teslimat tarihleri verildi.

Bununla birlikte Apple, bazı siparişlerin tahmini teslimat tarihlerini daha erkene çekmeye başladı. Bu gelişme, özellikle ön sipariş döneminin ilk aşamalarında cihaz satın alan bazı müşterilerin iPhone Duo'larına başlangıçta belirtilenden daha erken kavuşabileceğini gösteriyor.

Kaynak: MacRumors