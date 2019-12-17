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Apple Çin pazarında genel olarak önemli bir düşüş yaşıyor

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Özellikle de ABD’nin ambargosu Apple’ı büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakmıştı. Şimdi ise kuruluş ayrı bir tehlike ile savaşmak zorunda kalacak.

Apple Çin pazarında genel olarak önemli bir düşüş yaşıyor

Beklenenin tam aksine iPhone 11 pahalı bir fiyat etiketi ile dağıtıma girmedi. Bunun yerine daha uygun fiyatlı bir etiket seçildi. Ancak buna rağmen Apple hisseleri %1 oranında düşüş yaşadı. Bu düşüşün en önemli nedenlerinden birisi de hiç şüphesiz Çin’e yapılan sevkiyatlarda yaşanan daralma. Eylül-Kasım aylarındaki toplam sevkiyat geçen yılın aynı dönemine göre %7.4 azaldı.

Apple şirketi tarafından en çok zorluk yaşanan piyasalardan birisi hiç şüphesiz Avrupa pazarı. Burada her yıl %9 civarında bir kayıp gerçekleşiyor. Bu durum her geçen yıl daha da kötüleşiyor.

Apple için sorumlu olan bir diğer yer ise hiç şüphesiz Çin.%35 gibi büyük bir sevkiyat kaybı yaşayan Apple, genel olarak sorununu çözmekte zorlanıyor. Kuruluşun böyle bir problemle karşı karşıya gelmesinin en önemli sebebi diğer Asya kökenli akıllı telefon üreticileri. Ayrıca ABD’nin Çin’e uygulayacağı ambargo da önemli bir etkiye sahip. Apple CEO’su Tim Cook, Donald Trump ile görüştü ve Apple şirketinin bunlardan muaf tutulmasını istedi.

Apple, Çin ambargosu ile ilgili muafiyet tanınmazsa şirket iPhone’un birim fiyatını 150 dolar artırmak zorunda kalacak. Bu durum kuruluşun çok daha fazla zarar etmesi anlamına geliyor. Ancak Donald Trump ile yapılan anlaşmada 2023 yılına kadar ABD ekonomisine 350 milyar dolar yatırım yapma taahhüdü verildi. Sizce Apple bu düşüşte süreklilik yaşayacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple çin

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