Apple Çin pazarında genel olarak önemli bir düşüş yaşıyor

Beklenenin tam aksine iPhone 11 pahalı bir fiyat etiketi ile dağıtıma girmedi. Bunun yerine daha uygun fiyatlı bir etiket seçildi. Ancak buna rağmen Apple hisseleri %1 oranında düşüş yaşadı. Bu düşüşün en önemli nedenlerinden birisi de hiç şüphesiz Çin’e yapılan sevkiyatlarda yaşanan daralma. Eylül-Kasım aylarındaki toplam sevkiyat geçen yılın aynı dönemine göre %7.4 azaldı.

Apple şirketi tarafından en çok zorluk yaşanan piyasalardan birisi hiç şüphesiz Avrupa pazarı. Burada her yıl %9 civarında bir kayıp gerçekleşiyor. Bu durum her geçen yıl daha da kötüleşiyor.

Apple için sorumlu olan bir diğer yer ise hiç şüphesiz Çin.%35 gibi büyük bir sevkiyat kaybı yaşayan Apple, genel olarak sorununu çözmekte zorlanıyor. Kuruluşun böyle bir problemle karşı karşıya gelmesinin en önemli sebebi diğer Asya kökenli akıllı telefon üreticileri. Ayrıca ABD’nin Çin’e uygulayacağı ambargo da önemli bir etkiye sahip. Apple CEO’su Tim Cook, Donald Trump ile görüştü ve Apple şirketinin bunlardan muaf tutulmasını istedi.