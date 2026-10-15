Apple HomeView bazı üçüncü taraf uygulamaları destekleyecek: Ancak bir şartla!

Apple, 7 inç ekrana sahip yeni akıllı ev cihazı HomeView'ı tanıttı. Kullanıcıların akıllı ev aksesuarlarını kontrol etmesine, FaceTime görüşmeleri yapmasına, takvimlerini takip etmesine, müzik dinlemesine ve video izlemesine olanak tanıyan cihaz, 299 dolarlık fiyatıyla duyuruldu. Ancak HomeView'ın üçüncü taraf uygulamaları ne ölçüde destekleyeceği henüz tam olarak netleşmedi.

APPLE HOMEVIEW'IN ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMA DESTEĞİ SINIRLI OLACAK

Apple'ın açıklamasına göre HomeView, şirketin Music, Podcasts ve Safari gibi kendi uygulamalarının yanı sıra iPhone'daki uyumlu üçüncü taraf ses ve video uygulamalarını da destekleyecek. Böylece kullanıcılar, farklı cihazlarda alıştıkları uygulama deneyimine HomeView üzerinden de erişebilecek.

Ancak Apple'ın ürün sayfası ile basın bültenindeki bu özelliğe ilişkin dipnotlar farklılık gösteriyor.

HomeView'ın ürün sayfasında bazı içerik ve hizmetlere erişmek için abonelik gerekebileceği, ayrıca belirli uygulamaların her bölgede sunulmadığı belirtiliyor.

Şirketin basın bülteninde ise bu bilgilere ek olarak bazı uygulamaların çalışması için eşleştirilmiş ve uyumlu bir iPhone'un cihazın yakınında bulunması gerektiği ifade ediliyor.

Apple, bu yakınlık gereksiniminin nasıl işleyeceğini henüz açıklamadı. Ayrıca desteklenen kategorilerdeki uygulamaların geliştiricilerinin HomeView uyumluluğu için ek işlem yapması gerekip gerekmeyeceği de bilinmiyor.

Apple, Audiobooks, Apple Music Classical, News ve TV gibi kendi uygulamalarından bazılarının da iPhone üzerinden kullanılabileceğini belirtiyor.

SPOTIFY GİBİ UYGULAMALAR HOMEVIEW'DA KULLANILABİLİYOR

Wired'ın aktardığı bilgilere göre HomeView, Spotify gibi az sayıda üçüncü taraf medya uygulamasını destekliyor. Ayrıca geliştiriciler, mevcut CarPlay uygulamalarını da HomeView'a taşıyabiliyor.

Haberde, kullanıcının iPhone'unda bu CarPlay uygulamalarından biri zaten yüklüyse bu uygulamanın HomeView kurulumu tamamlandıktan sonra cihazda otomatik olarak görünebileceği belirtiliyor.

Bu bilgiler, HomeView'ın üçüncü taraf uygulama desteğinin, geliştiricilerin cihaza özel uygulamalar hazırlamasını gerektirmek yerine mevcut CarPlay altyapısına dayanacağına işaret ediyor.

Ancak desteğin yalnızca medya uygulamalarıyla mı sınırlı kalacağı henüz kesinleşmiş değil. CarPlay'deki iletişim ve yapay zekâ asistanı gibi diğer uygulama kategorilerinin de desteklenip desteklenmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kaynak: MacRumors