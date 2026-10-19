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Apple’ın iPhone Duo kararına sert eleştiri: "Büyük bir hata yaptı"

Apple’ın iPhone Duo için tahmini gönderim tarihleri, ön siparişlerin başlamasından kısa süre sonra çoğu ülkede 25 Ocak civarına kaydı. Bloomberg’den Mark Gurman, şirketin üretim kaynaklı tedarik sorunlarını önceden bilmesine rağmen ön siparişleri başlatmasını ise "büyük bir hata" olarak değerlendirdi.

Apple’ın iPhone Duo kararına sert eleştiri: "Büyük bir hata yaptı"
Enes Çırtlık

Apple’ın iPhone Duo için aldığı ön sipariş kararı, Bloomberg’den Mark Gurman’ın eleştirisine konu oldu. Gurman, şirketin üretim zorlukları nedeniyle ciddi tedarik sıkıntıları yaşanacağını bilmesine rağmen daha fazla stok hazırlamadan cuma günü ön siparişleri başlattığını öne sürdü.

Apple’ın iPhone Duo kararına sert eleştiri: "Büyük bir hata yaptı" 1

Gurman, pazar günü yayımladığı yeni Power On bülteninde Apple’ın bu yaklaşımını sert sözlerle eleştirerek şirketin büyük bir hata yaptığını belirtti.

Apple’ın iPhone Duo kararına sert eleştiri: "Büyük bir hata yaptı" 2

MARK GURMAN: APPLE BÜYÜK BİR HATA YAPTI

Mark Gurman’a göre Apple, iPhone Duo’nun karşılaşacağı tedarik sorunlarının farkındaydı. Ancak şirket, daha fazla stok hazır olmasını beklemek yerine ön siparişleri başlatmayı tercih etti.

Gurman, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Doğrudan konuya gireyim: Apple burada büyük bir hata yaptı. Şirket ciddi tedarik kısıtlamaları yaşanacağını biliyordu ancak buna rağmen lansmanı gerçekleştirdi. Görünüşe göre talebi karşılamak yerine cihazı mali yılının ilk çeyreğinin başlarında piyasaya sürme isteğine öncelik verdi. Bu durum, cihazı almaya en hevesli ilk kullanıcıların birçoğunu hayal kırıklığına uğratacak."

Apple’ın iPhone Duo kararına sert eleştiri: "Büyük bir hata yaptı" 3

Gurman ayrıca Apple’ın başlangıçta iPhone Duo’yu yalnızca ABD ve Çin’de piyasaya sürmeyi, diğer ülkelere ise daha sonra sunmayı planladığını aktardı. Ancak şirket, bu stratejiden vazgeçerek 70’ten fazla ülkede eş zamanlı ön sipariş başlatmaya karar verdi.

Apple’ın iPhone Duo kararına sert eleştiri: "Büyük bir hata yaptı" 4

IPHONE DUO’NUN TAHMİNİ GÖNDERİM TARİHLERİ 25 OCAK CİVARINA KAYDI

Ön siparişlerin açılmasından 30 dakika bile geçmeden, Apple’ın çoğu ülkede gösterdiği tahmini gönderim tarihleri 25 Ocak civarına kaydı.

Apple’ın iPhone Duo kararına sert eleştiri: "Büyük bir hata yaptı" 5

Bununla birlikte Apple’ın siparişleri genellikle belirtilen tarihten önce teslim ettiği görülüyor.

Dolayısıyla bazı iPhone Duo müşterilerinin tahmini gönderim tarihlerinin en azından biraz öne çekilmesi umuluyor.

Kaynak: MacRumors

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple katlanabilir telefon iPhone Duo
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