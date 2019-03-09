Apple, üretiminin Hindistan’a kaydırıyor

Apple’ın üretim bandını ABD’ye kaydırmaması üzerine Çin’den gelen ürünlere ek vergi getirileceği gündeme geldi. Ayrıca Çin de ABD’li firmaların üretim bandı için bazı kısıtlamalar getirdi. Kısacası iki ülke arasındaki restleşme en çok Apple, Huawei ve ZTE gibi global ölçekte ticaret yapan şirketleri vurdu.
İleride mevcut durumun daha da kötüye gideceğini düşünen Cupertino merkezli şirket, üretim bandını Hindistan’a kaydırmak için kolları sıvadı. Daha önce iPhone SE ve iPhone 6s üretimini Hindistan’da gerçekleştiren Cupertino merkezli şirket, şimdi iPhone 8 ve 8 Plus’ı da bu ülkede üretecek.
Ayrıca Apple’ın en büyük tedarikçisi konumunda bulunan Foxconn’un da Hindistan’a taşınması üzerine bir baskısı mevcut. Böylece üst segmentteki modellerin de Hindistan’da üretilmesi sağlanacak. Elbette bu konunun 2016’dan beri gündemde olduğunu da unutmamak gerekiyor. Aradan yaklaşık olarak 3 yıl geçmiş olmasına karşın Foxcoon, Hindistan’a taşınma konusunda adım atmış değil.
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