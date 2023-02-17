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Ara sıra nasıl yazılır, ara sıra yazımı nasıl olmalıdır? Ara sıra ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.02.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe geçmişten günümüze değişen ve çok çeşitlilik gösteren bir dildir. Türkçede birçok farklı kelime yan yana gelerek farklı anlamlar oluşturan yeni kelimeler üretir. Bununla birlikte bu kelimelerin yazım kuralları da önem göstermektedir. Bu kelimeler bir araya gelme özelliklerine bağlı olarak bitişik veya ayrı yazılır. Ara sıra da bu kelimelerden bir tanesidir. Peki, ara sıra yazımı nasıl olmalıdır?

Ara sıra nasıl yazılır, ara sıra yazımı nasıl olmalıdır? Ara sıra ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelimeler açısından zengin bir havuza sahip bir dildir. Bunların yanı sıra birden fazla kelime birleşerek yeni kelimeler oluşturur. Türkçe de iki kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan yeni kelimeler bir çok anlam taşımaktadır. İki kelimenin birleşmesi ile oluşan yeni kelimelerin birleşim sırasında bir anlam değişmesine karşın anlam değişmesini önleyecek yazım kuralları kullanılmaktadır. Bu kurallara göre de verilmek istenen anlama göre kelimeler ayrı veya birleşik yazılırlar. Bunlardan birisi de sürekli yapılmayan bir işin seyrek bir şekilde yapıldığını ifade eden "ara sıra" kelimesidir.

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Ara sıra nasıl yazılır?

Günümüzde birçok kelimenin yazılışı karşımıza yanlış bir şekilde çıkmaktadır. Bu kelimeler içerisinde en çok kafa karıştırıcı olan ise ara sıra kelimesidir. Ara sıra kelimesi Türkçe yazım kurallarına göre ayrı bir şekilde yapılmaktadır. "Ara sıra ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabı için evet diyebiliriz. Ara sıra kelimesinin ayrı yazılması doğru bir yazım şeklidir. Ara sıra yazımı birleşik bir şekilde yazıldığında cümle içerisinde yazım yanlışı kabul edilmektedir. Aynı zamanda da cümle içerisinde anlam bozukluğuna yol açabilir.

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Ara sıra bitişik mi yazılır?

Ara sıra kelimesi birleşik yazıldığında cümle içerisinde hem kullanıldığı anlam göre anlam bozukluğu yaratır hem de Türkçe yazım kurallarına göre de yazım yanlışı kabul edilir. Bu nedenle ara sıra TDK kuralları gereğince ayrı yazılmalıdır. Türk Dil Kurumuna göre ara sıra kelimesi toplum içerisinde yazımı en çok yanlış bilinen kelimelerden bir tanesidir. Bir işin sıklıkla değil de seyrek bir şekilde yapıldığını ifade etmek için kullanılan ara sıra doğru yazılışı ayrı olmalıdır.

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