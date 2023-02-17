Ham madde nasıl yazılır, ham madde yazımı nasıl olmalıdır? Ham madde ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimeler birçok kurala tabidir. Bir araya gelerek yeni kelime oluşturanlar ve ayrı anlam kazananlar birleşik yazılırken iki kelimenin birleşimi sırasında herhangi bir anlam değişmesi yaşanmaması durumunda bu kelime ayrı yazılmaktadır. Ham madde kelimesi de iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur ve bu iki kelimenin anlamlarının birleşmesiyle yeni bir ifade anlatılır. Bu sebeple ham madde bitişik mi yazılır sorusu merak edilmektedir.

Ham madde nasıl yazılır?

Türkçede bulunan birleşik kelimeler belli kurallara göre ayrı veya bitişik yazılır. Bu kurallar bitişik veya ayrı yazım için birden fazla olmaktadır. Özellikle yeni anlam kazanıp kazanmadığına bakılan bu kelimeler bunun dışında da kurallara sahip olmaktadır. Ham madde kelimesi de bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı merak edilen bir kelimedir. Bu bağlamda sıkça "Ham madde ayrı mı yazılır?" sorusu sorulabilir. Ham madde kelimesi ayrı yazılan kelimelerin kuralına uyduğu için birleşik yazılmamaktadır. Türkçede kelimeler için belli kurallar bulunur ve bu kurallar Türk Dil Kurumu tarafından belirlenir. Ham madde TDK kurallarına bakıldığında iki kelimeden hiçbiri anlam kaybına uğramadığı için ayrı yazılmaktadır.

Ham madde doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Ham madde kelimesi birleşik kelimelerin hiçbirinin anlamını yitirmesi veya anlam değişimine uğrayan bir kelimenin bulunmaması sebebiyle ayrı yazılır. Bu noktada "Ham madde bitişik mi yazılır?" sorusuna bu kelimenin doğru yazılışının ham madde şeklinde olduğu söylenebilir. İşlenmemiş, olgunlaşmamış anlamına gelen ham ile yer kaplayan herhangi bir nesne anlamına gelen madde kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmektedir. Ham madde yazımı ile kurulan örnek cümleler ise şu şekildedir: