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Hanımefendi nasıl yazılır, hanımefendi yazımı nasıl olmalıdır? Hanımefendi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.02.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir fakat bazı seslerden dolayı konuşma dilinde belli farklılıklar olabilir. Bunun yanında yazım kuralları da konuşma dilinde olduğundan farklı olmaktadır. Bazı kelimeler iki kelimenin birleşiminden oluşur ve bu sebeple ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak edilir. Birleşik kelimeler genellikle söyleniş ve yazılış açısından farklılık gösterebilir. Peki, hanımefendi yazımı nasıl olmalıdır?

Hanımefendi nasıl yazılır, hanımefendi yazımı nasıl olmalıdır? Hanımefendi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bazı kelimelerin, konuşurken fark edilmese de yazımında belli kuralları olabilir. Özellikle iki kelimeden yeni bir anlamın oluştuğu bir kelime ise birleşik veya ayrı yazılıp yazılmadığı genelde karıştırılabilir. Bu kelimelerden bir tanesi de hanımefendi kelimesidir. Bu kelime de iki kelimeden yeni bir kelime türemesiyle oluştuğu için ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak edilir. Hanımefendi kelimesinin ayrı mı bitişik mi yazıldığı yazım kuralları açısından önemli olduğu için sıklıkla araştırılır.

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Hanımefendi nasıl yazılır?

Türkçede kullanılan birçok kelimenin yazım kuralı kafa karıştırıcı olabilmektedir. Hanımefendi kelimesi de ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak edilen ve karıştırılabilen bir kelimedir. Hanımefendi TDK kurallarına göre birleşik yazılması gereken bir kelimedir. Hanım ve efendi kelimelerinin birleşmesiyle yeni bir kelime oluşturduğu için ve tamamen yeni bir anlam kazandığı için bu kelime birleşik yazılmaktadır.

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Hanımefendi ayrı mı yazılır?

Türkçede bulunan bazı kelimeler, belli istisnalar dışında aynı kurallara tabi tutulmaktadır. Özellikle birden fazla kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan kelimelerde geçerli olan belli kurallar vardır. Birden fazla kelime bir araya gelerek yeni anlam taşıyan bir kelime oluşturduğunda bazı istisnalar haricinde birleşik yazılmaktadır. "Hanımefendi bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabı da bu sebeple bitişik yazılır olarak cevaplanabilir.

Hanımefendi doğru yazılışı konusunda birleşik mi ayrı mı yazıldığı karıştırılabilen bir kelimedir. Bu kelime hanım ve efendi kelimelerinin birleşmesiyle oluşur ve birleşik olarak yazılması doğrudur. Hanımefendi doğru yazılışı birleşik şekilde olmaktadır. Buna benzer birçok kelime de yine birleşik yazılmaktadır. Hanımefendi yazımı ile ilgili örnek cümleler:

  • Yoldan geçen hanımefendiye adres sorduğumda bana oldukça nazik bir şekilde cevap verdi.
  • O gerçekten çok hanımefendi bir kişiliğe sahip.
  • Hanımefendi lütfen bu yolu bir süreliğine kullanmayınız.
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Anahtar Kelimeler:
hanımefendi

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