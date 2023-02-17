Hastane nasıl yazılır, hastane yazımı nasıl olmalıdır? Hastane mi hastahane mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimeler hem konuşma dilinde hem de yazılı metinlerde sıklıkla kullanırken ayrı mı bitişik mi yazıldığı sorgulanan sözcüklerdendir. Hastane de TDK kapsamında birleşik sözcük olduğu belirtilen bir kelimedir. Ancak hastane yazımı araştırılırken öğrenilmeye çalışılan husus bu sözcüğün hastane mi hastahane mi olarak yazıldığına yöneliktir. Yani hastane TDK kapsamındaki doğru yazılışı açıklandığı zaman bu konu aydınlatılmış olacaktır. Bununla birlikte bu sözcüğün doğru yazılışı açıklanırken yapısının ve kökeninin ne olduğuna değinilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Hastane nasıl yazılır?

İnternet ortamında sözcüklerin doğru yazılışları sıklıkla araştırılmaktayken bu bağlamda ön plana çıkan sorular arasında da "Hastane mi hastahane mi?" yer alır. Çünkü bu sözcüğün doğru yazılışının bilinmesi oldukça önemlidir. Gerek yazılı dilde gerek ise sözlü dilde Türkçe sözcüklerin doğru yazılışının bilinmesi sayesinde bu kelimelerin doğru bir şekilde yazılıp telaffuz edilmesi mümkün olur. Hastane de sıklıkla kullanılan bir sözcük olarak doğru yazılışı pek çok kişi tarafından araştırılan birleşik kelimeler arasındadır.

Birleşik bir kelime olduğu bilinen hastane TDK tarafından da belirtildiği üzere Farsça kökenlidir. Aynı zamanda isim türündeki bir sözcük olduğu söylenebilen hastanenin nasıl yazıldığı ise TDK Yazım Kılavuzu ile güncel sözlüğü sayesinde kolaylıkla öğrenilebilir. Belirtilen güvenilir kaynaklara göre hastane doğru ve yanlış yazılışı şu şekildedir:

Hastane (doğru)

Hastahane (yanlış)

Hastane doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Farsça kökenli bir sözcük olan hastane "hasta" ve "hane" kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu sözcüğün Türkçeye uyarlanmış olan hâli ise hastanedir. Hasta ve hane kelimeleri birleşirken ses olayı yaşanır. Dolayısıyla hastane sözcüğünün doğru yazılışında ve okunuşunda "hane" kelimesinin /h/ sesi kullanılmadığı hatırlatılmalıdır. TDK güncel sözlüğüne göre hastane sözcüğünün anlamı ise aşağıdaki gibidir:

Hastane: Hastalara ayakta veya yatarak tanı, bakım ve tedavi hizmetlerinin; hemşire, hekim veya diğer sağlık kurumu çalışanları tarafından verildiği sağlık kuruluşu

Yukarıda güncel ve doğru tanımı belirtilen hastane sözcüğü gerek konuşma dilinde gerek ise yazılı dilde bilimsel metinlerde ve haber yazılarında sıklıkla kullanılır. Dolayısıyla doğru yazılışının iyice öğrenilmesi amacıyla bu sözcüğün tanımı gibi kullanıldığı örnek cümlelerin de sunulması gerekir. Hastane doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir: