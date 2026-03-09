Ara tatil kaldırılıyor mu? Bayram tatilleri ara tatile karışıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatillerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı. Tekin, "bu bir teknik zorunluluk" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 24 TV'de 'Arafta Sorular' programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

ARA TATİL KALDIRILIYOR MU?

Tekin, "Her durumda çocuklarımızın mevzuata göre, 180 iş günü okula gelmeleri gerekiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı, her ikisi de aynı eğitim-öğretim dönemine denk düştüğünde ve her ikisinde de dokuzar gün tatil olduğunda, bunun oraya yerleşme ihtimali yok. Bu bir teknik zorunluluk." dedi.

Öğretmenlerin seminer dönemleri ile ilgili Tekin, "Ara tatilin olduğu haftayla Ramazan Bayramı örtüştüğü için öğretmen arkadaşlarımız şunu bekliyor olabilirler: 'Seminer dönemi'. Onu da online olarak yapacağız" dedi.

DEĞER EĞİTİMİ VE TOPLUMSAL BİLİNÇ ÖNEMLİ

Tekin, eğitimde akademik başarının yanı sıra değer eğitiminin de önemli olduğunu vurguladı. Milli ve manevi değerler ile temel hak ve özgürlükler konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Tekin, "Biz başladığımızda bir kere milli ve manevi değerlerimiz konusunda, eğitim öğretim süreçlerimizi hem uluslararası camiada dile getirdiğimiz temel hak ve hürriyetler, insan hakları, demokrasi bilinci hem iyi insan olma üzerinden hem de çocuklarımızın geçmişiyle bağ kurma anlamında 'Müfredatımızı ona göre revize etmek gerekir' dedik."

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile öğrencilerin toplumsal birlik ve ortak değerleri içselleştirmesini hedeflediklerini söyledi.

Tekin, "Bilhassa bu 'Terörsüz Türkiye' söylemiyle alakalı olarak, çocuklarımızın 'Terörsüz Türkiye'den ne kastediliyor, ne konuşuluyor?' sorusunun cevabını verebilmeleri açısından bu yıl şubat ayında okullar başlarken Türk bayrağıyla başladık. Okullarımıza gönderdiğimiz notta da 'Bayrağın milli birlik ve beraberlik açısından, bağımsızlık, egemenlik, devlet, toplum olma açısından ne anlam ifade ettiğini anlatacak bir hafta olsun' dedik. Genelgemizi yazarken de Anayasamızdan ve başta 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu olmak üzere bize görevlerimizi tevdi eden yasal düzenlemelerden bahisle ne yapmak istediğimizi açıkladık."

LAİKLİK VE DİNİ ÖZGÜRLÜK TARTIŞMALARI

Ramazan Genelgesi üzerinden başlayan laiklik tartışmalarına değinen Tekin, Türkiye’de dini inanç ve ibadet özgürlüğünün tüm vatandaşlar için eşit şekilde sağlanmasının önemini vurguladı. CHP’ye yönelik olarak başörtüsü ve özgürlükler konusundaki tavrını netleştirmesi çağrısında bulundu.

Tekin, "Türkiye'de maalesef 1982 Anayasası diye, değişmesi gerektiği düşünülen bir anayasamız var. Mesela laiklik tartışması var. Türkiye'de hiç kimse anayasanın ilk üç maddesinden, dolayısıyla laiklik kavramının anayasada bulunmasından rahatsız değil. Problemimiz şu, şu soruya gelin, hep beraber cevap verelim: 'Dini inanç ve ibadet hürriyetinin bütün vatandaşlara eşit bir biçimde sağlanmasından ne anlıyoruz?' Gelin bunu anayasaya formüle edelim."

ŞİDDETE KARŞI TOPYEKUN MÜCADELE

Çekmeköy’de bir öğrencisinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, okula "Şehit Fatma Nur Çelik" adı verildiğini açıklayan Tekin, şiddet olaylarının sadece okullarda değil, sosyal medya ve toplumsal faktörlerde de etkili olduğunu belirtti. Eğitim müfredatında hoşgörü, değerler ve haklara saygı gibi konuların önemsendiğini aktardı.

Tekin, "Dünyanın her tarafında şiddet eylemlerinin yaygınlaştığı bir dönemi görüyoruz. Bunun içerisinde sosyal medya, dijital mecralar, aileler, sanal bahisten kumara bir sürü sebep olabilir. Sadece öğrencilerin öğretmene yönelik şiddeti olarak değil, genel anlamda topyekun bir mücadele alanı oluşturmak gerekiyor. Bize düşen kısımda, karşısındakiyle ilişkiye geçerken onun temel hak ve hürriyetlerine saygı gösteren, hoşgörü gösteren, değerlerine bağlı, temel hak ve hürriyetleri noktasında saygılı bireyler yetiştirecek müfredatımızın içerisine hususlar koyduk."

ÖZEL OKUL, DERSLİK VE KAYNAKLAR

Tekin, özel okul tercihinin tamamen veli kararı olduğunu, MEB’in ders kitapları, EBA ve Destekleme-Yetiştirme Kurslarının yeterli olduğunu vurguladı.

Ayrıca adrese dayalı kayıt sistemi ile derslik başına düşen öğrenci sayısının eğitim kalitesini etkilememesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Tekin, "Kamudaki en büyük yapay zeka destekli bakanlık yönetim sistemlerinden biri Bakanlığımızda kurumsallaşmış durumda. TÜİK ve İçişleri Bakanlığıyla bağlantılı şekilde mahallelerde çağ nüfus projeksiyonlarını yapıyor, okul ihtiyacını belirliyor ve yeni yatırımlara alıyoruz. Her okulda derslik başına düşen öğrenci sayısının eğitimi olumsuz etkilememesine özen gösteriyoruz. Tüm okullarda aynı materyaller kullanılıyor, öğretmenler arasında ayrım yapmıyoruz. Şimdi bunu sağlamışken bizim öngöremediğimiz, bizim bütün bu çalışmalarımızı boşa düşürecek şekilde belli okullarda yığılma olduğunda bizim planlamalarımız, dolayısıyla kamu kaynaklarının da israf edilmesi, boşa gitmesi gibi bir durum söz konusu olabiliyor. O yoğun olarak öğrencinin gittiği okulda bu kez o mahallede gerçekten orada oturan çocukların eğitim öğretim hakkı olumsuz etkileniyor. Biz, bütün bunları önleyecek şekilde herkesin kendileri için tanımladığımız adres bölgesindeki okullara devam etmesini öncelikli olarak düzenleyecek bir yazılımı İçişleri Bakanlığımızla beraber yürütüyoruz."

Bakan Tekin ayrıca, bütün okullara cari giderler için bütçe tanımı yaptıklarını, ihtiyaçlarını bildirdiklerinde bunları karşıladıklarını söyledi.

Tekin, "O yüzden biz karşıyız. Bu ihtiyaçlar için değil daha farklı sebeplerle okullarda bağışlar toplanıyor, toplandığına şahit oluyoruz ama çok azaldı, onu söyleyeyim. Çünkü çok ciddi şekilde bu konuyla ilgili yaptırım uyguladık, uygulamaya da devam edeceğiz" dedi.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR VE EĞİTİM SÜRECİ

12 yıllık zorunlu eğitim süresi ile ilgili farklı modellerin değerlendirildiğini ancak henüz karar alınmadığını belirten Tekin, öğretmenleri 'kardeşlerim mesabesindedir' sözleriyle selamladı ve emeğe teşekkür etti.

Tekin, "Bütün öğretmen arkadaşlarım benim için kardeşlerim mesabesindedir. Hepsinin problemi benim kendi problemim gibi, hepsinin güvenlikleri benim kendi güvenliğim gibi. Ben hepsine bu anlamda emekleri için teşekkür ediyorum. Çok apayrı bir alanda çalışıyoruz ve gerçekten birbirine güvenen, birbirini seven bir topluluk Milli Eğitim camiası."