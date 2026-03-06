EĞİTİM

YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilerine yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

Lisansüstü eğitimde önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlardaki doktora programlarına öğrenci seçimi ve bu öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile doğum yapan lisansüstü öğrencilere yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye’de lisansüstü eğitimde önemli bir düzenleme hayata geçirildi.

YÖK AÇIKLAMA YAPTI

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca, YÖK tarafından tespit edilen öncelikli alanlardaki programlara doktora öğrencisi olabilmek için yapılacak yazılı sınava, kontenjan sayısının en fazla 4 katı kadar aday, ALES puanının yüzde 40'ı, yabancı dil puanının yüzde 30'u ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30'u dikkate alınarak girmeye hak kazanacak.

70 PUANIN ALTINDA OLANLAR BAŞARISIZ SAYILACAK

Yazılı sınav YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde merkezi olarak yapılacak. Yazılı sınav sonucu 70 puanın altında olanlar başarısız sayılacak.

Nihai değerlendirmede ise ALES puanının yüzde 25'i, lisans mezuniyet notunun yüzde 25'i, yabancı dil puanının yüzde 20'si ve yazılı sınav notunun yüzde 30'u dikkate alınacak. Nihai değerlendirme puanı 70'in altında olanlar başarısız sayılacak.

Doktora öğrencisi olmaya hak kazananların öncelikli alanlar kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılacak.

Düzenlemeyle özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

DOĞUM YAPAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE KOLAYLIK

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" göre ise doğum yapan lisansüstü öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası 2 dönem ek süre verilebilecek. Ek süreler azami süreden sayılmayacak.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR DÜZENLEMEYİ DEĞERLENDİRDİ

Özvar, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Bugün yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle yükseköğretimimiz için önemli adımlar atıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda doktora yapacak öğrenciler için merkezi yazılı sınav uygulamasını başlatıyoruz. Bu programlara kabul edilen doktora öğrencileri aynı zamanda araştırma görevlisi kadrolarına atanacaktır. Böylece ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma altyapımızı akademik istihdamla birlikte daha da güçlendireceğiz. Diğer yandan doğum yapan lisansüstü öğrencilerimize, talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre hakkı getiriyoruz. Bu süre azami eğitim süresinden sayılmayacaktır. Bilimde güçlü bir Türkiye hedefiyle araştırma kapasitemizi büyütürken; öğrencilerimizin hayatın farklı dönemlerinde karşılaştıkları ihtiyaçları gözetme konusunda da bilhassa hassasiyet taşıdığımızı belirtmek isterim."
Kaynak: AA

