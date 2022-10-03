Ara tatil ne zaman? 2022-2023 Kasım ara tatili belli oldu mu? MEB'ten açıklama...

12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek. Bununla birlikte ilk ara tatilin tarihi araştırılmaya başlandı. Ara tatil ise kasım ayında yapılacak. Peki ara tatil ne zaman? 2022-2023 Kasım ara tatili belli oldu mu? İşte MEB'ten açıklama...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim yılının ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, 21 Kasım'da okul sıralarına geri dönecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil ise 17 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasına denk geliyor.

2022-2023 TAKVİMİ

2022-2023 takvimi MEB tarafından açıklandı. Takvime göre sömestr 23 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat 2023'te sona erecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.



