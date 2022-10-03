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Ara tatil ne zaman? 2022-2023 Kasım ara tatili belli oldu mu? MEB'ten açıklama...

03.10.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 eğitim döneminin başlamasıyla gözler ara tatile çevrildi. Ara tatil bilindiği üzere kasım ayına denk geliyor. Öğrencilerin ve öğrenci velilerinin merakla beklediği ara tatil hakkında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklama yaptı. Peki ara tatil ne zaman? 2022-2023 Kasım ara tatili belli oldu mu? İşte MEB'ten açıklama...

Ara tatil ne zaman? 2022-2023 Kasım ara tatili belli oldu mu? MEB'ten açıklama...

12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek. Bununla birlikte ilk ara tatilin tarihi araştırılmaya başlandı. Ara tatil ise kasım ayında yapılacak. Peki ara tatil ne zaman? 2022-2023 Kasım ara tatili belli oldu mu? İşte MEB'ten açıklama...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim yılının ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, 21 Kasım'da okul sıralarına geri dönecek.

Ara tatil ne zaman? 2022-2023 Kasım ara tatili belli oldu mu? MEB'ten açıklama...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil ise 17 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasına denk geliyor.

2022-2023 TAKVİMİ

2022-2023 takvimi MEB tarafından açıklandı. Takvime göre sömestr 23 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat 2023'te sona erecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
tatil eğitim
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