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Ara tatil ne zaman bitiyor? Ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? 2023 MEB okul takvimi

18.04.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ara tatili geçtiğimiz cuma günü başladı. Milyonlarca öğrenci 17 Nisan itibariyle tatil yapmaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşecek olan okul tatilinin ne zaman biteceği araştırılıyor. Okullar, 2023-2023 eğitim öğretim yılı MEB takvimine göre 16 Haziran tarihinde kapanacak. Peki, Ara tatil ne zaman bitiyor? Ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak?

Ara tatil ne zaman bitiyor? Ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? 2023 MEB okul takvimi

Ara tatil 14 Nisan'da milyonlarca öğrenci için başladı. Özellikle bayram yaklaşırken tatil planlarını yapanlar, nisan ara tatili bitiş tarihine göre kendi takvimlerini oluşturacaklar. 14 Nisan Cuma günü ilk ve ortaöğretimde 9 günlük ara tatil başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmiş ve Nisan ara tatil ile okulların kapanış tarihlerinde değişiklik olup olmayacağı merak edilmişti. MEB'den konuya dair açıklama geldi. İşte detaylar...

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, 2. ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ara tatil yapacak. Ara tatilin bitişi ile Ramazan bayramı tatili başlayacak.

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Hafta sonu tatilleri ile birlikte ara tatil toplamda 9 gün kabul ediliyor. Son dönem için ders zili 24 Nisan Pazartesi günü çalacak.
Bu yıl Ramazan Bayramı da ara tatilin son günlerine denk geliyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bu yıl okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. 2022 2023 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2022'de başlamıştı. 17 Haziran 2023 itibariyle öğrenciler için yaz tatili başlamış olacak.

milli eğitim bakanlığı


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