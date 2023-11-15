ARA TATİL UZATILDI MI 2023? Okullar ne zaman açılıyor, Kasım ara tatil kaç gün sürecek? MEB takvimi

Ara tatilin uzatılıp uzatılmadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci için ara tatil 10 Ksım itibarıyla başladı. Şimdi birçok kişi, "Ara tatil uzatıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ara tatil hakkında detaylar ve 2023 - 2024 dönemi MEB takvimi...
Ara tatil uzatılmadı. Ara tatil hafta sonları da hesaba katıldığında toplam 9 gün sürüyor. Öğrenciler için ders zili 20 Kasım 2023 Pazartesi günü çalacak.
MEB çalışma takvimine göre 19 Ocak Cuma günü karneler alınacak ve 22 Ocak Pazartesi sömestr tatili başlayacak. Milyonlarca öğrenci yarı tatilin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi ders başı yapacak.
Okullarda eğitim 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
1.dönem 2. yazılı sınavları 25 Aralık 2023 ve 5 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.