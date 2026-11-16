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Ara tatili evde geçirmek istemediler; Sınıfta öğrenip doğada uyguladılar!

Elazığ'da yaşayan coğrafya öğretmenleri Emrah ve Selva Turhan çifti, 5 günlük ara tatili 10 yaşındaki oğulları Asaf Eymen ile birlikte doğayla iç içe kamp yaparak değerlendirdi. Çakmaktepe köyü mevkiinde çadır kuran aile, hem ailece keyifli vakit geçiriyor hem de doğada gözlemledikleri coğrafi oluşumları eğitim hayatına taşıyor.

Ara tatili evde geçirmek istemediler; Sınıfta öğrenip doğada uyguladılar!

Elazığ'da yaşayan coğrafya öğretmenleri Emrah ve Selva Turhan çifti, okullardaki 5 günlük ara tatili 10 yaşındaki oğulları Asaf Eymen ile birlikte kamp yaparak geçiriyor.

Ara tatili evde geçirmek istemediler; Sınıfta öğrenip doğada uyguladılar! 1

Turhan ailesi, Çakmaktepe köyü mevkiinde kurdukları çadırda gece ve gündüz olmak üzere 5 gün boyunca konaklıyor.

Ara tatili evde geçirmek istemediler; Sınıfta öğrenip doğada uyguladılar! 2

2017 yılından bu yana Malatya'nın Kale ilçesinde, daha önce ise Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Emrah Turhan, tatil planını önceden yaptıklarını ifade etti.

Doğaya olan ilgileri sebebiyle coğrafya bölümünü tercih ettiklerini belirten Turhan, derslerde işledikleri konuları arazide gözlemleme imkanı bulduklarını ve bu gözlemleri öğrencilerine aktardıklarını kaydetti.

Kendisi gibi coğrafya öğretmeni olan eşi Selva Turhan, ara tatili doğada geçirmek amacıyla kamp yaptıklarını belirterek vatandaşlara doğada vakit geçirme çağrısında bulundu. Ailenin 10 yaşındaki oğlu Asaf Eymen Turhan ise kamp süresince farklı uğraşlarla vakit geçirdiğini ve tatilinin verimli geçtiğini dile getirdi.

Ara tatili evde geçirmek istemediler; Sınıfta öğrenip doğada uyguladılar! 3

"BU DENEYİMLERİ ÖĞRENCİLERİMİZE AKTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Derslerde teorik olarak anlattığı coğrafya konularını doğada bizzat gözlemlediğini ve bu saha tecrübesini öğrencilerine aktardığını vurgulayan Emrah Turhan, "2017 yılından beri Malatya'nın Kale ilçesinde öğretmenlik yapıyorum. Malatya Kale'den daha önce Elazığ Kovancılar'da görev yapıyordum. Öğretmen olduğumuz için 5 günlük bir ara tatilimiz var. Bu 5 günlük ara tatili evde geçirmektense eşimi ve çocuğumu alıp kampa geldik. 3 gündür buradayız ve bu tatili önceden planlamıştık. Zaten doğayı sevdiğimiz için coğrafya bölümünü tercih ettik. Hem derslerde anlattığımız konuları burada yaparak ve yaşayarak görüyoruz hem de edindiğimiz bu deneyimleri öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Ara tatili evde geçirmek istemediler; Sınıfta öğrenip doğada uyguladılar! 4

"BİZ BUNA 'KIŞ KAMPI' DİYORUZ"

Doğada vakit geçirmenin aile bağlarına ve insan ruhuna iyi geldiğini ifade eden Selva Turhan, "Bu ara tatilde ailecek doğada güzel vakit geçirebilmek için bir kamp ayarladık. Doğa bize her zaman çok iyi geldi. Herkesi doğaya çıkmaya ve tabiatla bütünleşmeye davet ediyoruz. Bir ağacın kokusu, esen rüzgarın serinliği yüzünüze çarpsın. Her zaman doğada kalmak temennisiyle, teşekkür ederim" dedi.

Ara tatili evde geçirmek istemediler; Sınıfta öğrenip doğada uyguladılar! 5

Kampta sürekli bir işle meşgul olduğu için sıkılmadığını, aksine çok eğlendiğini belirten Asaf Eymen Turhan "10 yaşındayım. Annem ve babamla ara tatilde kampa geldik. Hava soğuk olduğu için biz buna 'kış kampı' diyoruz. Kampımız çok zevkli geçiyor ve herkese tavsiye ediyorum. Burada her dakika bir işle meşgul olduğum için çok keyifli vakit geçiriyorum, yani her şey çok güzel gidiyor" şeklinde konuştu.

Ara tatili evde geçirmek istemediler; Sınıfta öğrenip doğada uyguladılar! 6

Ara tatili evde geçirmek istemediler; Sınıfta öğrenip doğada uyguladılar! 7


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ara tatil tatil doğa
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