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Meb düğmeye bastı! Öğretmen, öğrenci ve veliler bu modüle dikkat

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nde (OYSS) yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine açılan 'Analiz ve Raporlama' modülüyle sınav sonuçları soru, öğrenci, sınıf ve şube bazında ayrıntılı şekilde incelenebilecek. İşte detaylar...

Meb düğmeye bastı! Öğretmen, öğrenci ve veliler bu modüle dikkat
Mynet

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında, okul geneli ortak yazılı sınav sonuçlarının ayrıntılı olarak incelenmesine imkan sağlayan 'Analiz ve Raporlama' modülü öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine açıldı.

Meb düğmeye bastı! Öğretmen, öğrenci ve veliler bu modüle dikkat 1

YENİ UYGULAMAYLA SINAV SONUÇLARI NASIL İNCELENECEK?

Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında gerçekleştirilen okul geneli ortak yazılı sınavların sonuçlarını anlamlı geri bildirimlere dönüştürmek amacıyla “Analiz ve Raporlama” modülü, erişime açıldı.

Yeni uygulamayla sınav sonuçları; soru, öğrenme çıktısı, öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde ayrıntılı olarak incelenebilecek.

Soru bazlı puan girişlerinin e-Okul üzerinden tamamlanmasının ardından sistem tarafından analiz ve geri bildirim raporları otomatik olarak oluşturulacak.

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME EKSİKLİKLERİ BELİRLENEBİLECEK

Öğretmenler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden OYSS modülüne erişerek öğrencilerin öğrenme çıktısı bazlı performanslarını, sınav puan dağılımlarını, öğrenci-soru puanlarını ve soru güçlük değerlerini inceleyebilecek.

Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin öğrenme eksiklikleri belirlenerek pekiştirme, destekleme ve telafi çalışmaları planlanabilecek.

Meb düğmeye bastı! Öğretmen, öğrenci ve veliler bu modüle dikkat 2

SINAV SONUÇLARI AYRINTILI İNCELENEBİLECEK

Öğrenci ve veliler ise sistem üzerinden soru bazlı puanları ve öğrenme çıktısı düzeyindeki performansları görüntüleyebilecek.

Böylece öğrencilerin başarılı oldukları ve gelişime ihtiyaç duydukları alanlar belirlenebilecek, veliler de çocuklarının öğrenme süreçlerini daha yakından takip edebilecek.

OYSS Analiz ve Raporlama modülü ile sınav sonuçlarının öğretmenler için öğretim sürecinin planlanmasına, öğrenci ve veliler için ise öğrenme sürecinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak anlamlı geri bildirimlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Eğitim Bakanlığı
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