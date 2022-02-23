'Araba camı sahnesi' gündem oldu! Faruk Peker'den Müjde Ar'a 'İffet' yanıtı

Uzun süredir gözlerden uzak olan Faruk Peker, geçtiğimiz hafta sonu Habertürk'e verdiği röportaj ile yıllardır süren suskunluğunu bozdu. Ankara Gölbaşı'nda mütevazi bir yaşam süren Peker, hem özel hayatı hem de kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk sinemasında kültleşen 'İffet'teki 'araba camı sahnesi' hakkında da konuşan Peker'in açıklamaları 40 yıl önce çekilen filmi yine Türkiye'nin gündemine taşıdı.

"50 YIL KONUŞULACAK"

Faruk Peker, o sahneyle ilgili, "Sabah 08.00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki; "Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak". Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. 'Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık." dedi.

Müjde Ar'ın sahneden habersiz olduğunu da ifade eden usta aktör, "Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. (Gülüyor) İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük." şeklinde sözlerini sürdürdü.

"O SAHNEDEN HABERİM VARDI"

Bu sözlerin ardından Müjde Ar, Hürriyet'ten Savaş Özbey'e yaptığı açıklamada, o sahneden haberi olduğunu söylerek, "Senaryoyu okudum. Her sahneyi biliyordum. Hiçbir filmde sete senaryoyu okumadan çıkmadım. Bu, bütün oyuncular için böyledir." dedi.

"KARTAL TİBET DIŞINDA O SAHNEYİ KİMSE BİLMİYORDU"

Faruk Peker, Müjde Ar'ın bu sözlerinin sonrasında suskunluğunu bir kez daha Habertürk'e bozdu.

Ünlü aktör, "O sahne Belgrad Ormanı'nda bir ağacın dibinde, ben, Ahmet Sezerel ve Kartal Tibet otururken ortaya çıktı. Yaratıcısı da Kartal Tibet'tir. O sahne bomboş bir kağıttı. Müjde neden böyle açıklama yaptı anlamadım. Peki Müjde saat 09.00'da sete geldiğinde ve bu sahneyi duyduğunda neden şaşkınlık gösterip, yayınlayamayacağın bir cümle de kurup esprili bir şekilde tepkisini dile getirdi. Kimse o sahneyi öyle bilmiyordu. Yemin ederim... Bunu sadece Kartal Tibet biliyordu. O sahne 76 numaralı sahne ise, o sahnenin böyle canlandırılacağını ben dahil kimse bilmiyordu. Ahmet Sezerel de şahittir buna." dedi.

"MÜJDE İŞİNE SADIK BİR AKTRİSTTİR"

Peker, "Senaryoyu tabii ki hepimiz okuduk. Müjde de işine sadık bir meslektaşımızdır. Müjde'nin sanatına benim bir lafım yok. Yavuz Turgul'un tarzının dışında bir sahne bu. Turgul'un 'İffet' filminden önceki ve sonraki eserlerine bakıldığında o sahnenin zaten kendisinin tarzında olmadığı anlaşılır. Bu Ertem Eğilmez ekolünden gelen Kartal Tibet'in yaratıcılığının sonucudur." ifadelerini kullandı.



