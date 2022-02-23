MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Araba camı sahnesi' gündem oldu! Faruk Peker'den Müjde Ar'a 'İffet' yanıtı

'Araba camı sahnesi' gündem oldu! Faruk Peker'den Müjde Ar'a 'İffet' yanıtı

23.02.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü aktör Faruk Peker'in, 1982 yılında çekilen ve Müjde Ar ile rol aldığı 'İffet' filmindeki kültleşen 'araba camı sahnesi' hakkında yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Peker ile Ar arasında 'İffet' krizi çıktı.

'Araba camı sahnesi' gündem oldu! Faruk Peker'den Müjde Ar'a 'İffet' yanıtı

Uzun süredir gözlerden uzak olan Faruk Peker, geçtiğimiz hafta sonu Habertürk'e verdiği röportaj ile yıllardır süren suskunluğunu bozdu. Ankara Gölbaşı'nda mütevazi bir yaşam süren Peker, hem özel hayatı hem de kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk sinemasında kültleşen 'İffet'teki 'araba camı sahnesi' hakkında da konuşan Peker'in açıklamaları 40 yıl önce çekilen filmi yine Türkiye'nin gündemine taşıdı.

3353746_ad4015f47c7f09ddf87e1391aaca719b_640x640

"50 YIL KONUŞULACAK"

Faruk Peker, o sahneyle ilgili, "Sabah 08.00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki; "Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak". Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. 'Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık." dedi.

Müjde Ar'ın sahneden habersiz olduğunu da ifade eden usta aktör, "Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. (Gülüyor) İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük." şeklinde sözlerini sürdürdü.

3353746_06ee0527c61e39bb10047aef5a68ac17_640x640

"O SAHNEDEN HABERİM VARDI"

Bu sözlerin ardından Müjde Ar, Hürriyet'ten Savaş Özbey'e yaptığı açıklamada, o sahneden haberi olduğunu söylerek, "Senaryoyu okudum. Her sahneyi biliyordum. Hiçbir filmde sete senaryoyu okumadan çıkmadım. Bu, bütün oyuncular için böyledir." dedi.

3353746_264eeb3534ac6f1098b3e1d96fb6b454_640x640

"KARTAL TİBET DIŞINDA O SAHNEYİ KİMSE BİLMİYORDU"

Faruk Peker, Müjde Ar'ın bu sözlerinin sonrasında suskunluğunu bir kez daha Habertürk'e bozdu.

Ünlü aktör, "O sahne Belgrad Ormanı'nda bir ağacın dibinde, ben, Ahmet Sezerel ve Kartal Tibet otururken ortaya çıktı. Yaratıcısı da Kartal Tibet'tir. O sahne bomboş bir kağıttı. Müjde neden böyle açıklama yaptı anlamadım. Peki Müjde saat 09.00'da sete geldiğinde ve bu sahneyi duyduğunda neden şaşkınlık gösterip, yayınlayamayacağın bir cümle de kurup esprili bir şekilde tepkisini dile getirdi. Kimse o sahneyi öyle bilmiyordu. Yemin ederim... Bunu sadece Kartal Tibet biliyordu. O sahne 76 numaralı sahne ise, o sahnenin böyle canlandırılacağını ben dahil kimse bilmiyordu. Ahmet Sezerel de şahittir buna." dedi.

3353746_3088bba9a4d7d43e9cc864829cb21ed0_640x640

"MÜJDE İŞİNE SADIK BİR AKTRİSTTİR"

Peker, "Senaryoyu tabii ki hepimiz okuduk. Müjde de işine sadık bir meslektaşımızdır. Müjde'nin sanatına benim bir lafım yok. Yavuz Turgul'un tarzının dışında bir sahne bu. Turgul'un 'İffet' filminden önceki ve sonraki eserlerine bakıldığında o sahnenin zaten kendisinin tarzında olmadığı anlaşılır. Bu Ertem Eğilmez ekolünden gelen Kartal Tibet'in yaratıcılığının sonucudur." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haberlerde görünce yanına koştu! Görme engelli hayranına duygulandıran sürprizHaberlerde görünce yanına koştu! Görme engelli hayranına duygulandıran sürpriz
Mini etekli pozdan sonra tarzıyla konuşulduMini etekli pozdan sonra tarzıyla konuşuldu
Lafını esirgemedi! "Kamyon lastiği gibi..."Lafını esirgemedi! "Kamyon lastiği gibi..."
Anahtar Kelimeler:
Müjde Ar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Toplantıda gergin anlar

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Toplantıda gergin anlar

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

İlginizi Çekebilir

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Sonuçları hayrete düşürdü! Ölmesine rağmen...

Sonuçları hayrete düşürdü! Ölmesine rağmen...

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.