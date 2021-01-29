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Arabalar buz tuttu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

29.01.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Aydın’da etkili olan soğuk hava araçları dondurdu.

Aydın’da etkili olan soğuk hava araçları dondurdu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar üzeri buz tutmuş araçlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Aydın’da bir süredir etkili olan sağanak yağışlı ve soğuk hava dün etkisini arttırarak yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. Bazı kesimlerde yoğun olarak görülen kar yağışının ardından Efeler’de de de sıcaklıklar da eksi derecelere düştü. Gece yaşanan don ve buzlanma olayından arabalar da nasibini aldı. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar arabalarını buzla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Arabaların buzlarını çözmek için yoğun çaba sarf etti. Aydın’da nadir yaşanan buzlanma olayı dolayısıyla arabalarının buzlarını nasıl eriteceğini bilemeyen vatandaşlar dakikalarca uğraştıktan sonra buzları eritmeyi başardı. Aydın’da dün kar yağışı ile etkili olan soğuk havanın hafta sonu yerini ılık ve yarışlı havaya bırakması tahmin ediliyor.

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Aydın Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:45
Sabah
08:08
Öğle
13:27
İkindi
16:11
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

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