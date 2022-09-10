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Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından

10.09.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç: "Golü yedikten sonra daha fazla refleks göstermeliydik. Orada eksik kaldık"

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Arabam.com Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik sorumlusu Cevdet Göç, golü yedikten sonra iyi refleks gösteremediklerini ve mağlup olduklarını söyledi.

Göç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça farklı beklentilerle geldiklerini, alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

Güçlü bir ekip olan Konyaspor'un defans prensipleri iyi uyguladığını ve buna göre hazırlandıklarını belirten Göç, şöyle konuştu:

"Hazırlıklarımız tuttu. 40. dakikada net bir pozisyonumuz vardı. Atsak 1-0 önde devreye girecektik. Konyaspor'a karşı pozisyon bulmak kolay değil. Bunu değerlendirmeliydik. Bundan önceki maçları çok cesaretli ve rakibe saygı duyup ismine bakmadan oynadık. İkinci yarı biraz geriye çekildik. Belli bir süre arkadaşlara söylememize rağmen oyunu önde kabul ettiremedik. O arada golü yedik. Golü yedikten sonra daha fazla refleks göstermeliydik. Orada eksik kaldık. Değişikler yaptık. Konyaspor gol yemediği için 1-0 geriye düştüğünüz zaman dönüş zor oluyor. 88. dakikada bir pozisyon vardı. En azından VAR'a gidilmesi gerekiyordu. Hakem görmedi ama en azından VAR var. Bir bakmalıydı. Çok üzgünüz. Sadece oynamak yetmiyor. Artık sonuçlandırmamız gerekiyor."

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