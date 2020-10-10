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Araban’a kapalı pazar yeri

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.10.2020 11:28 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi tarafından Araban ilçesine yaptırılacak olan kapalı pazar yeri protokolü, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru tarafından imzalandı.Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Arabanlılara kapalı pazar yeri müjdesi verdi.Kapalı pazar yeri yapımı için Tahmazoğlu’na teşekkür eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ’’Kapalı pazar yeri yapımı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile protokol imzaladık.

Araban’a kapalı pazar yeri

Şahinbey Belediyesi tarafından Araban ilçesine yaptırılacak olan kapalı pazar yeri protokolü, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru tarafından imzalandı.
Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Arabanlılara kapalı pazar yeri müjdesi verdi.
Kapalı pazar yeri yapımı için Tahmazoğlu’na teşekkür eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ’’Kapalı pazar yeri yapımı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile protokol imzaladık. Altı ay içinde tamamlanması planlanmaktadır. İlçemize hayırlı olsun. Başkanımıza teşekkür ederim’’ dedi.
Şahinbey ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Şahinbey Belediyesi tarafından Araban ilçesine kapalı pazar yeri yaptırılacağını duyurarak, ’’Şehrin kalbinin attığı yerlerdir pazar yerleri. Onlarca esnafa ev sahipliği yaptığı gibi, her gün yüzlerce misafiri de ağırlar. Araban ilçemize, halkımızın ve esnafımızın ihtiyaçlarına cevap verecek bir pazar yeri inşa ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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