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Araban’da 20 bin maske dağıtılıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara 20 bin ücretsiz maske dağıtımı başladı.Yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgını ile mücadele eylem planı kapsamında dağıtılmaya başlanılan maskeler esnafların iş yerlerine vatandaşların ise evlerine gidilerek teslim ediliyor.

Gaziantep’in Araban ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara 20 bin ücretsiz maske dağıtımı başladı.
Yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgını ile mücadele eylem planı kapsamında dağıtılmaya başlanılan maskeler esnafların iş yerlerine vatandaşların ise evlerine gidilerek teslim ediliyor. Korona virüs tedbirlerine hız kesemeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde aralık 2019’da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200’e yakın ülke ve bölgeyle birlikte ülkemize de yayılarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘’pandemi’’ yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel bir salgın olarak adlandırılan korona virüsün ülkemizdeki ilk vakanın görüldüğü ilk günden beri, salgının ilçemize sıçrayıp yayılmasını engellemek için Araban Belediyesi olarak aldığımız sıkı tedbirler kapsamında ilçe merkezimiz ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerimiz ile mezralarımızda dezenfekte edilmemiş hiçbir hane ve işyeri kalmayacak sloganıyla başlattığımız dezenfekte çalışmalarımızı eksiksiz tamamladık. Dezenfekte çalışmamızın ardından bugün de belediye başkanı olarak bizzat benim de katılımımla zabıta ekiplerimiz ile birlikte tüm esnaflarımızı işyerlerinde, vatandaşlarımızı da evlerinde ziyaret edip 20 bin adet ücretsiz maske dağıtımına başlattık” dedi.
Başkan Doğru, vatandaşlarla evlerinde yüz yüze görüşerek evde kalmaları gerektiğini de anlatıldığını da belirterek, "Ücretsiz maske dağıtımımıza ilçeye bağlı kırsal mahallelerimiz ve mezralarımızdaki tüm vatandaşlarımıza da tek tek ulaştıracağız. Parayla maske satışları yasaklanmıştır. Kırsal mahallelerimizde ve mezralarımızda ikamet eden hiçbir vatandaşımız parayla maske almasın. Kimse maske almak yada bunun gibi basit gerekçelerle dışarı çıkmasın. Hem bireysel hem de toplumsal sağlığımız açısından evde kalmak çok önemli. Bu durumun önemini maskeleri dağıtan arkadaşlar tarafından her evde, tüm bireylere tek tek anlatıyoruz" diye konuştu.

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