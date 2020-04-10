YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Araban’da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı kutlandı

Araban’da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı kutlandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.04.2020 12:16 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175’inci Kuruluş yıldönümü kutlandı.Gaziantep’in Araban ilçesi Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz tarafından Hükumet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Türk Polis Teşkilatının 175’inci kuruluş yıldönümünde Kovid-19 salgını sebebiyle İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz ve beraberindeki polisleri hükumet konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde kabul etti.

Gaziantep’in Araban ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175’inci Kuruluş yıldönümü kutlandı.
Gaziantep’in Araban ilçesi Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz tarafından Hükumet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Türk Polis Teşkilatının 175’inci kuruluş yıldönümünde Kovid-19 salgını sebebiyle İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz ve beraberindeki polisleri hükumet konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde kabul etti. Kaymakam Mutlu, Türk Polis Teşkilatının 175’inci kuruluş yıldönümünü pasta keserek kutladı.
İlçe Emniyet Amir Vekili Yılmaz ve beraberindekiler Araban ilçesi asri mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep'te bir mahalle ile 21 ev karantinaya alındı

Gaziantep'te bir mahalle ile 21 ev karantinaya alındı

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

İhbara giden polislere ‘10 Nisan’ sürprizi

İhbara giden polislere ‘10 Nisan’ sürprizi

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Gaziantep Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:32
Sabah
05:56
Öğle
12:37
İkindi
16:15
Akşam
19:08
Yatsı
20:26

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Ferda Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
Hicran Eczanesi
Sehitkamil
Sezer Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Güler Eczanesi
Sahinbey
Güneykent Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’Süper Ay’ Gaziantep’te görüntülendi

’Süper Ay’ Gaziantep’te görüntülendi

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Gaziantep’te enfeksiyon riskine karşı Türkiye’de bir ilk

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

Burun Ameliyatında Beyin Kanaması Geçiren Kübra Öldü (5)

Burun Ameliyatında Beyin Kanaması Geçiren Kübra Öldü (5)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.