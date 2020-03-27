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Araban’da yaşlıların maaşları evlerine getirilecek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.03.2020 16:42 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde korona virüs mücaledesi kapsamında alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların maaşlarının evlerine kadar götürülmesi kararına varıldı.Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki 65 yaş ve üzeri olup maaş çekemeyen yaşlılarımızın işlemlerini yapmak üzere personeller görevlendirdik.

Araban’da yaşlıların maaşları evlerine getirilecek

Gaziantep’in Araban ilçesinde korona virüs mücaledesi kapsamında alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların maaşlarının evlerine kadar götürülmesi kararına varıldı.
Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki 65 yaş ve üzeri olup maaş çekemeyen yaşlılarımızın işlemlerini yapmak üzere personeller görevlendirdik. Yaşlılarımızın evinden çıkmasına gerek kalmadan resmi olarak görevlendirilen personellerimiz aracılığıyla maaşlarını temin edebilecekler. Bu doğrultuda Araban Sosyal Hizmet Merkezi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına görevlendirilen personellerimiz ile listede isimleri bulunan imam ve öğretmenlerimiz aracılığıyla yaşlılarımızın banka işlemleri yapılacaktır. Ayrıca bizlere 0342 611 22 27 - 0342 611 24 49 nolu telefonlardan ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz" denildi.

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