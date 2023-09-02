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Arabesk müziğin kraliçelerindendi! Kayıp yıldız Ayşe Mine yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı

02.09.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Ayşe Mine, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Dönem dönem aldığı kilolarla gündem olan ünlü sanatçı, son haliyle olay oldu. Oldukça kilo aldığı ve değiştiği dikkatlerden kaçmayan Ayşe Mine'ye takipçilerinden 'Sana ne olmuş böyle' uyarıları geliyor.

80'li yılların en sevilen sanatçılarından biri olan Ayşe Mine, değişimiyle adından söz ettiriyor. Yıllardır ortalarda görünmeyen ünlü sanatçıyı görenler tanıyamıyor. Oldukça kilo aldığı görülen Ayşe Mine, son haliyle sevenlerini oldukça şaşırttı.

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Ayşe Mine Ağla Haline, O Gün Gelmesin, Yemin Ettin Mi?, Güzel, Bir Sen Kaldın, Bende Seni, Boşa Beni, Dertli Gelin, Unutamazsın ve Erkek Milleti gibi şarkılarla arabesk müziğin aranan ismiydi.

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Uzun süredir sessizliğini koruyan ve kendi halinde bir hayat yaşamayı seçen ünlü sanatçı en son Seda Sayan ile ilgili söyledikleri ile gündeme gelmişti.

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"SEN DE AĞLADIN MI HALİNE"

80'li yılların arabesk müziği kraliçeleri arasında kendine yer edinen Ayşe Mine, değişimiyle herkesi şaşırttı.

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Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren ve ünlü olduğunda 16 yaşında olan Mine, şu sıralar 62 yaşında.

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Ünlü sanatçının son halini gören hayranları 'Sana ne olmuş', 'Yıllar seni de harcamış', 'Yaşlanmış ama hala güzel', 'Allah yetenek vermiş', 'Yaşlanmış ama hala naif' yorumlarında bulundular.

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En son İbo Show'a katılarak sevenlerinin karşısına çıkan Ayşe Mine, 16 yaşında çıkardığı ilk 45’lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısı ile ünlendi.

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80’li yıllarda pop müzik söylemeyi bırakıp arabesk müziğe geçmiş ve kendi tabiriyle "kırık arabesk" türünde plak ve kasetler yayımladı.

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Erkek Milleti isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nün sahibi oldu. 1994 yılında ise Mutlugiller dizisinde başrol oynadı.

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Ayşe Mine arabesk muzik Seda Sayan yaşında

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