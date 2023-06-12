"Arabistan'dan gelen teklifi kabul etti" iddiası sonrası Icardi'nin menajerinden jet hızında açıklama!

Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kazanılan bu şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Sezonun tamamlanmasıyla Galatasaray ile olan 1 yıllık kiralık sözleşmesi sona eren Icardi için taraftar yönetime alınması yönünde baskıda bulunurken, transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

"ICARDI TEKLİFİ KABUL ETTİ"

Son olarak Suudi Arabistan'ın ünlü yayın kuruluşu MBC, Icardi'nin Arabistan ekibi Al Taawon'un yaptığı teklifi kabul ettiğini Arjantinli yıldızın toplam 2 yıllık sözleşme karşılığı sezonluk 20 milyon euroluk teklife olumlu yanıt verdiği aynı zamanda oyuncunun sözleşmesinde +1 yıllık aynı maaşla uzatma opsiyonunun da olduğunu iddia ederken, bu haber sosyal medyada gündem olmuştu.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu iddiaların ardından Icardi'nin menajeri Elio Pino açıklamalarda bulunurken Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlüne adeta su serpti. TRT Spor'un haberine göre Icardi'nin menajeri 30 yaşındaki golcünün herhangi bir kulüple anlaşmadığını ve çıkan haberlerin doğru olmadığını söylediği bilgisi paylaşıldı.



