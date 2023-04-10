Arabistan yarımadası neresi, hangi denizlerle çevrili? Arabistan yarımadası ülkeleri ve haritası nasıldır?

Arap yarımadası ya da diğer adı ile Arabistan, büyük bir kısmı çöl olan bir bölgedir. Birçok ülkeye ev sahipliği yapan Arap yarımadasının nüfusu ağırlıklı olarak Müslüman ve Arap kökenli olan kişilerden oluşmaktadır. Güneybatı Asya kıtasında yer alan Arabistan üç farklı bölüme ayrılmış olan bir yarımadadır. Arap yarımadası ya da Arabistan adı verilen bölgenin ticari açıdan çok değerli olarak kabul edilmesinin nedeni birçok petrol kaynağına ve doğal gaz kaynağına ev sahipliği ediyor olmasıdır. Nefud, Dehna ve Rubülhali çöllerinin yanı sıra Hicaz ve Al Hajar dağları da bu bölgede bulunmaktadır.

Arabistan yarımadası neresidir?

Arabistan ya da Arabistan yarımadası üç farklı kısımdan oluşmaktadır. İlki Sina Yarımadası ile yarımadanın kuzeybatı kıyılarının arasında yer alan kısımdır. İkincisi ise kuzey kısımda yer alan çölleri kapsamaktadır. Geri kalan ise yarımadanın en büyük kısmını oluşturan kısmıdır. Eski adı ile Ceziretül Arap olarak bilinen Arabistan yarımadası coğrafi konumu itibarıyla Asya’nın güneybatısı ve Afrika’nın kuzeydoğusunun arasındaki bölgede yer almaktadır. Üç büyük çölün bulunduğu yarımadada çoğunluğu Müslüman olan birçok ülke bulunmaktadır.

Arabistan yarımadası ülkeleri geçmişten bugüne sadece İslamiyet’i değil farklı dinleri de kabul etmiştir. Hristiyanlık, Zerdüşt dini, Yahudilik bunlardan bazılarıdır. Yarımadada bulunan ülkelerin yanı sıra yarımadaya kıyısı bulunan ülkeler de vardır. Yarımadanın toplam yüz ölçümü üç milyon kilometrekareden fazladır. Arabistan yarımadasında yer alan ülkeler:

Suudi Arabistan

Yemen

Umman

Birleşik Arap Emirlikleri

Katar

Bahreyn

Kuveyt

Irak

Ürdün

Yemen ve Ürdün hem Arabistan yarımadasının içindedir hem de yarımadaya kıyısı bulunmaktadır. Bunun nedeni İran Körfezi ve Kızıldeniz’dir. Suudi Arabistan, yarımadanın orta kısmında yer alır ve en büyük ülkedir. Yarımadanın çoğunluğunu Suudi Arabistan kaplar. Birleşik Arap Emirlikleri olarak bilinen bölgede şu emirlikler bulunmaktadır: Abu Dabi, Dubai, Füceyre, Acman, Resül Hayme, Şarika, Ümmül Kayveyn. Bu yedi emirlik Birleşik Arap Emirlikleri ya da kısaca BAE olarak anılmaktadır. Arabistan yarımadasına kıyısı bulunan ülkeler:

Etiyopya

Sudan

İran

Ürdün

Yemen

Arabistan yarımadası hangi denizlerle çevrilidir?

Arabistan yarımadası haritasının üç tarafında denizler ve kıyısı bulunan ülkeler yer almaktadır. Yarımadanın güneydoğusunda Umman Denizi vardır. Batısında Kızıldeniz, doğusunda ise Basra Körfezi yer alır. Akabe Körfezi, yarımadanın batısında bulunur. Güney kısımda ise Aden Körfezi ile Hint Okyanusu bulunmaktadır. Bölgedeki iklimin sıcak olması ev sahipliği yaptığı çöllere bağlıdır. Batı kıyılarında lagünler bulunur. Dik yamaçlı dağları vardır. Yarımadanın iç kısımlarında ise alçak sırtlar ve kümbetler bulunmaktadır. Yarımadanın en büyük kısmını oluşturan ve en büyük ülkesi olan Sudi Arabistan da çöllerin ağırlıkta olması nedeniyle çok sıcak bir iklime sahiptir.

Nefud Çölü, yarımadanın kuzeyindedir. Çöl ikliminin standart tüm özellikleri bu bölgede görülür. Dehna Çölü’nün büyük bölümü Sudi Arabistan içinde yer almaktadır. Doğudaki Twaik Dağları’na kadar uzamaktadır. Bir diğer çöl ise Rubülhali Çölüdür. Yemen’in kuzeydoğu kısmında bulunmaktadır. Coğrafi açıdan Arabistan yarımadası Afrika kıtasının kuzey kısmına benzetilmektedir. Yarımadanın üç tarafında denizlerin bulunması, zaman içinde çekilen deniz suları nedeniyle petrol oluşumuna neden olmuştur.