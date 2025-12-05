EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

YDS/2 sonuçları açıklandı! YDS sonuçları nasıl öğrenilir? YDS sonuç sorgulama ekranı

2025-YDS/2 sınav sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama ÖSYM’den geldi. 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Binlerce aday "YDS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtını araştırıyordu. ÖSYM sonuç ekranı ve detaylar haberimizde…

YDS/2 sonuçları açıklandı! YDS sonuçları nasıl öğrenilir? YDS sonuç sorgulama ekranı
Sedef Karatay

ÖSYM, 2025-YDS/2 değerlendirme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

YDS/2 sonuçları açıklandı! YDS sonuçları nasıl öğrenilir? YDS sonuç sorgulama ekranı 1

ÖSYM DUYURDU: YDS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

YDS/2 sonuçları açıklandı! YDS sonuçları nasıl öğrenilir? YDS sonuç sorgulama ekranı 2

YDS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, YDS/2 sınav sonuçlarına ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden ulaşabilir. Sonuç ekranı için ÖSYM’nin resmi internet sitesine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması yeterlidir.

YDS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da mezun oldu: Almanya'da rektör seçildiBursa'da mezun oldu: Almanya'da rektör seçildi
Yeni dönem: "Yerine imza atarım" bitiyor!Yeni dönem: "Yerine imza atarım" bitiyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
YDS yds sonuçları YDS sonuçları nasıl öğrenilir YDS sonuçları açıklandı mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.