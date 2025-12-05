YDS/2 sonuçları açıklandı! YDS sonuçları nasıl öğrenilir? YDS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM, 2025-YDS/2 değerlendirme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

ÖSYM DUYURDU: YDS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "16 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

YDS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, YDS/2 sınav sonuçlarına ÖSYM’nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden ulaşabilir. Sonuç ekranı için ÖSYM’nin resmi internet sitesine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması yeterlidir.

