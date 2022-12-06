Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonuçları tarihi!

Arabuluculuk sınav sonuçları merak konusu oldu. 4 Aralık'ta 46 bin 320 adayın katılımıyla gerçekleştirilen 90 dakikalık arabuluculuk sınavının ardından gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabaulucluk sınav sonuçları, ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 4 Ocak 2023'te adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin web sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

