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Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonuçları tarihi!

06.12.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabuluculuk sınavı 4 Aralık Pazar akşamı ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. 60 sorulu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Birçok kişi sınav sonuçlarına ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonuçları tarihi...

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonuçları tarihi!

Arabuluculuk sınav sonuçları merak konusu oldu. 4 Aralık'ta 46 bin 320 adayın katılımıyla gerçekleştirilen 90 dakikalık arabuluculuk sınavının ardından gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabaulucluk sınav sonuçları, ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 4 Ocak 2023'te adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin web sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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arabuluculuk sınavı

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