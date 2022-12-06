Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonuçları tarihi!

Arabuluculuk sınav sonuçları merak konusu oldu. 4 Aralık'ta 46 bin 320 adayın katılımıyla gerçekleştirilen 90 dakikalık arabuluculuk sınavının ardından gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Arabaulucluk sınav sonuçları, ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 4 Ocak 2023'te adayların erişimine açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin web sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini girerek öğrenebilecekler.
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