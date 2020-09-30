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Araç alım satımı yapanlara ’Mesleki Yeterlilik Sınavı’ yapıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.09.2020 12:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ’Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sınavı yapıldı.ATSO Meclis Salonu’nda düzenlenen yazılı sınavdan önce adaylar, ATSO hizmet binası girişinde HES Kodu bildirimi yaptı, ardından adayların ateş ölçümü gerçekleştirildi.Adaylar, sosyal mesafe kuralına uygun biçimde ATSO Meclis Salonu’ndaki yerini aldı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ’Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sınavı yapıldı.
ATSO Meclis Salonu’nda düzenlenen yazılı sınavdan önce adaylar, ATSO hizmet binası girişinde HES Kodu bildirimi yaptı, ardından adayların ateş ölçümü gerçekleştirildi.
Adaylar, sosyal mesafe kuralına uygun biçimde ATSO Meclis Salonu’ndaki yerini aldı. Yazılı sınavın ardından gruplar halinde uygulamalı sınava geçildi. Uygulamalı sınavın, 5 Ekim 2020 Pazartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi.

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