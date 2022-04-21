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Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan şebekenin yöntemleri deşifre edildi

21.04.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözde çağrı merkezi çalışanlarının mağdurlardan aldıkları paraları, suç örgütü yöneticilerinin kaldığı rezidanslara giderek elden teslim ettikleri belirlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve İstanbul'da kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yapılmasına ilişkin 18 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, suç şebekesinin yöntemleri deşifre edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "hücre tipi" örgütlenme yöntemiyle çalışan şebekenin hesaplarını kullandıran elemanlarının, parayı ATM'lerden çeken saha elemanlarının ve çağrı merkezi çalışanlarının birbirini tanımadığı, örgüt yöneticileri ve üyelerinin "kod" isimle irtibat kurdukları ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, zanlıların lüks daireler kiraladıkları, yabancı uyruklu kişiler adına alınan telefon hatlarını kullandıkları tespit edildi.

Örgütün, kurumsal araç kiralama şirketi görüntüsü verebilmek için İstanbul'un lüks semtlerinde bulunan rezidanslarda 4 çağrı merkezi kurduğu, ofisler oluşturdukları belirlendi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipte, sözde çağrı merkezinde çalışanların, örgüt yöneticilerinin kaldığı rezidanslara giderek, mağdurlardan alınan ve hesaplarına yatırılan parayı elden teslim ettiği tespitinde de bulunuldu.

Soruşturma kapsamında, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan işlem yapılan örgüt yöneticileri ve üyeleri hakkında, ayrıca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

- Olay

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayan ve bazı kişilerden para aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde bir süre önce kurulan Dolandırıcılık Şube Müdürlüğünden 4 uzman personel gönderilerek yaklaşık 2 ay teknik ve fiziki takip yapılmıştı. Suç örgütünün tüm üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesinin ardından 7 Nisan'da Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheliden 24'ü gözaltına alınmıştı.

İncelemelerde, suç örgütünün kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin birebir aynısını kurdukları ve bu siteleri vatandaşların araması amacıyla sosyal medya üzerinden ilan vererek görünürlüğünü artırdıkları belirlenmiş, şüphelilerin kurumsal firma izlenimi vermek için çağrı merkezi oluşturdukları ve arayan yaklaşık 2 bin kişiden araç kiralama bedeli veya depozito adı altında 5 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmişti.

Ayrıca suç örgütü üyelerinin polis takibini engellemeye çalıştıkları, bunun için 200 farklı kişiye ait IBAN ve 80 cep telefonu kullandıkları belirlenmişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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dolandırıcılık Balıkesir

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