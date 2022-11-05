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  4. Araç kullanmayı bırakmıştı! Okan Bayülgen’den TOGG açıklaması

Araç kullanmayı bırakmıştı! Okan Bayülgen’den TOGG açıklaması

05.11.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, Togg’un Türkiye için bir devrim olduğuna belirterek Türkiye’de yerli otomobil üretiminin başlamasının gurur verici olduğunu söyledi. Ayrıca İstanbul trafiğinde araç kullanmaktan usandığını söyleyen Bayülgen, "Araç kullanmaktan tekrar zevk alacağım” dedi.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) düzenlediği Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’nde konuşan Okan Bayülgen, Togg’un Türkiye için bir devrim olduğunu söyledi. Togg’un dev ekranını çok faydalı bulduğunu söyleyen Bayülgen, bu ekranın sürücülere pek çok kolaylık sağlayacağını belirtti.

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"BÜYÜK GURUR"

Otomobillerin artık farklı bir teknoloji ile donatıldığına vurgu yapan Bayülgen, “Togg’un kokpitine baktığımızda diğer otomobil markalarında olmayan dev bir panel var. İnsanlar buradan film mi izleyecek diye soruyorlar? Bu büyük bir olay. O ekran hayatımızı kolaylaştıracak. Hayat artık o ekranda olacak. Milli otomobilimizin olması benim için büyük gurur." dedi.

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"ARAÇ KULLANMAKTAN TEKRAR ZEVK ALACAĞIM"

İstanbul trafiğinde araç kullanmaktan usandığını ve bu yüzden araç kullanmayı bıraktığını söyleyen Bayülgen, Togg’un o dev ekranına Otovınn kurarsam işte o gün araç kullanmaktan tekrar zevk alacağım” dedi.


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