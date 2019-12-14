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Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı: 3 yaralı

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Zonguldak'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyen araç sahibi, arkadaşlarıyla tamirhaneyi bastı. Çıkan kavgada, tamirhanenin sahibi ve kardeşi silahla, bir kişi de darp edilerek yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi'nde bulunan Karaelmas Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini boyatan ismi öğrenilemeyen bir kişi, boyanın renk tonunu beğenmedi. Tamirhane sahibiyle tartışan kişi, bugün arkadaşlarıyla sanayi sitesine geldi. Çıkan tartışmada, araç sahibi ve arkadaşlarının silahla ateş etmesi sonucu tamirhane sahibi Cihat Gülle sol bacağından, kardeşi Cihat Gülle sol omzundan yaralandı. Cihat Gülle'nin oğlu Çağan Gülle ise darp edilmesi sonucu başından yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın ardından araçlarıyla kaçan ve 6 kişi olduğu öğrenilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak tamirhane silahlı saldırı otomobil boya

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
herkes işini adam gibi yapacak !
Rengi tutsun diye 3bin lira ödeyip de karşılığında arabasını orijinal kırmızı yerine bordo renk bulan mağdurların mağduriyetini en çabuk şekilde gidermek için etkili bir yasa olmazsa sonuç bu olur!
Bunlar bedava oksıjen tüketenler beyın stop etmış..Beğenmedıysen yenıden boyattır yok sılahını gösterecek olurmu?Allah akıl versin..
yeniden boyat yeniden para ver yeniden zamanın gitsin vs ama yine olmasın ! yapamayacaksan yapma kardeşim kimse kimse için vaktini ve parasını boş yere harcayacak değil , öyle olursa sinirler stop beyinler değil ! sen hiç rengarenk bir araba ile gezmemişsin belli . o , yüzden anlayamazsın. arabaları kazalar değil genelde usta görünümlü sahtekarlar bozuyor. sanatkar kalmadı malesef öyle olunca böyle sonuçlar doğuyor işte... bende nefret ediyorum istediğim kaliteyi yakalayamamaktan. üstelikte düzeltmeyi kabul ettiklerini düşünüyorsanız belki binde , bir ...
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