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Aracını çalan genci öldüren sanığın cezası yeniden yargılamada 12 yıl 6 aya düşürüldü

05.10.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracını çalan genci öldüren sanığın cezası yeniden yargılamada 12 yıl 6 aya düşürüldü

Manisa'dan çalınan aracının peşine düşerek yaptığı takip sonucu Bursa'da bulduğu otomobilindeki 2 şüpheliden birini tabancayla öldüren sanığa, ilk derece mahkemesince 15 yıl hapis cezası kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 12 yıl 6 yıl hapis cezası verildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık iş adamı Ömer Er (35), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarladı.

Söz verilen sanık Er, maktul Mustafa Alınç'a karşı zarar verme, öldürme kastının olmadığını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Şahsın kanında uyuşturucu madde çıkmıştır. Yaşının küçük olduğunu emniyete gittiğimde öğrendim. Böyle bir olayın meydana gelmesini istemezdim. Aracı 2 kere bulduk, polise haber verdik. Polis aracına çarparak olay yerinden kaçtılar. Benim arabanın peşine bu kadar düşmemin sebebi, içindeki senetler ve alacak vereceklere ilişkin belgelerdi. Araç için şahsa zarar vermezdim. Zaten ben 112 Acil Sağlık ambulansını, araç ağaca çarptı, yaralanmıştır diye aradım."

Er, maktulün vurulduğunu fark etmediğini ve sonradan öğrendiğini öne sürdü.

Vurma kastı olsa ateş etmeyi sürdürebileceğini anlatan Er, "Yargıtay'ın kast unsurunu ortadan kaldırmasını düşünürken onlar cezamın ağırlaştırılmasını istemişler. Kabul etmiyorum. Olay nedeniyle çok üzüldüm. Benim de ailem ve çocuklarım var." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını tahrik ve takdir indirimiyle 12 yıl 6 aya indirdi.

- Olay

İzmir'den Manisa'ya gitmek üzere 2 Şubat 2020 akşamı yola çıkan Ömer Er, yolda otostop yapan Mustafa Alınç ve Murat A'yı aracına almıştı. Er, daha sonra kullanması için verdiği otomobilinin Alınç tarafından çalınması üzerine aracının peşine düşmüştü. Bundan 3 gün sonra Bursa'da bulduğu aracındaki Alınç'ı tabancayla ateş ederek öldüren Er, tutuklanmıştı.

Ömer Er'in yanındaki Y.O. ifadesinin ardından serbest bırakılmış, polis kuzeni H.İ.E. de adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Haklarında dava açılan sanıklardan Er, yargılama sonucunda 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Heyet, tutuksuz sanık H.İ.E'nin ise beraatine karar vermişti. Tarafların temyiz başvurusu üzerine Ömer Er'e ilişkin hüküm, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından sanığa "azami oranda indirim yapılarak eksik ceza tayin edildiği" gerekçesiyle bozulmuştu.

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