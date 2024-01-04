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Araçla kaçmak isterken uyuşturucuyla yakalandı, “Haberim yok” dedi

04.01.2024 08:30 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da bekçilerin şüphe üzerine ’dur’ ihtarında bulunduğu sürücü kaçmak isterken kıskıvrak yakalanırken, uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli haberi olmadığını belirterek, “Ehliyet yoktu arkadaşın o yüzden kaçtık” diye kendini savundu.

Araçla kaçmak isterken uyuşturucuyla yakalandı, “Haberim yok” dedi

Olay, saat 21.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 818. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye görevi yapan bekçiler, sokak üzerinde defalarca tur atan 68 ADR 177 plakalı otomobil sürücüsünün durumundan şüphelenerek ‘dur’ ihtarında bulundu. Bekçilerin ihtarını uymayarak kaçan sürücü, diğer bekçilerin araç önüne geçmesiyle arkadaşıyla birlikte aracın camından bir poşet atarken kıskıvrak yakalandı. Otomobil sürücüsü T.D. (26) ve arkadaşı B.D. (26) bekçiler tarafından gözaltına alınırken olay yerine Asayiş Şubesi ekipleri çağırıldı. Araç ve şahıslar üzerinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı arama yapan ekipler şüphelilerin atmaya çalıştığı poşet içerisinde 15 gram bonzai maddesi ele geçirdi.

"ONDAN HABERİM YOK ABİ”

Gözaltına alınırken uyuşturucudan haberi olmadığını belirten B.D., “Ehliyeti yoktu arkadaşın o yüzden kaçtık. Ondan haberim yok abi” diye cevap verdi. Araç sürücüsü T.D.’nin ehliyetsiz olduğu anlaşılırken dur ihtarına uymamaktan bin 506 TL, muayenesiz araç kullanmaktan bin 506 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 15 bin 989 TL para cezası kesildi. Gözaltına alınan sürücü ve arkadaşı sorgulanmak üzere Aksaray Polis Merkezi’ne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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