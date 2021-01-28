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Araçları kaldırıp ağaçları budadılar

28.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ile Zabıta Dairesi ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışma ile Avukat Ahmet Boz Caddesindeki ağaçlar budandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ile Zabıta Dairesi ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışma ile Avukat Ahmet Boz Caddesindeki ağaçlar budandı. Yol kenarına araçların park edilmesinden dolayı budama yapılamayan caddede, zabıta ekipleri araçların kaldırılmasını sağlarken, Park ve Bahçeler ekipleri de budama işlemi gerçekleştirdi.
Park ve Bahçeler Dairesi ile Zabıta Dairesi Başkanlıklarının ortak çalışması ile Avukat Ahmet Boz Caddesinde budama çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil alanları korumak ve sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak için görev yapan budama ekibini en çok zorlayan konulardan birini cadde üzerine park edilen araçlar oluşturuyor. Oldukça dar olan Avukat Ahmet Boz Caddesinde vatandaşların da araçlarını park etmesinden dolayı kovalı araçla çalışma yapamayan ekipler, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile budama işlemini daha kolay gerçekleştirdi.
Yapılan ortak çalışma ile zabıta ekipleri araçların kaldırılmasını sağlarken, Park ve Bahçeler ekipleri de budama işlemi gerçekleştirdi. Budamanın ardından cadde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

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