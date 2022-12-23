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Araçların hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

23.12.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Araçların hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, Çiftlik Mahallesi 6338 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir yolundan Aksaray istikametinde seyreden Emin Ç. (23) idaresindeki 68 AE 669 plakalı otomobil kavşağa geldiğinde Şammas Y. (43) yönetimindeki 06 DC 2314 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da adeta hurdaya dönerken araç sürücüleri ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sude Y. (15) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Durum Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yol ortasında yaptı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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