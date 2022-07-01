Araçlarında kaçak hayvansal ilaç bulunan 2 Bulgaristan vatandaşı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de araçlarında çok miktarda kaçak hayvansal ilaç ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'ye girişte S.A'nın idaresindeki K 8245 AT plakalı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 550 kedi dış parazit ilacı ele geçirildi.

Sürücü S.A. ve araçtaki A.M.A. gözaltına alındı.



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