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Araçtan cephane çıktı

25.01.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Araçtan cephane çıktı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada, 5 adet tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.Çerkezköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir ihbar neticesinde Veliköy Mahallesi’nde operasyon yapıldı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada, 5 adet tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Çerkezköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir ihbar neticesinde Veliköy Mahallesi’nde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda araçta arama yapan jandarma ekipleri, 5 adet tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 7 adet 9mm tabanca mermisi ve 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan O.Y. ve E.Y. ekiplerce gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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