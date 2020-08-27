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Araçtan inmeden akaryakıt ödeme kolaylığı Opet’te

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.08.2020 14:35 | Son Güncelleme

Araçtan inmeden akaryakıt ödeme kolaylığı Opet’te

İSTANBUL(AA) - Türkiye İş Bankası ve Opet iş birliği ile Maximum Mobil uygulaması içerisinde sunulan araçtan inmeden, temassız akaryakıt satın alma deneyimi artık Opet istasyonlarında da geçerli olacak.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası ve Türkiye’deki tüm diğer banka kart sahiplerinin de kullanabildiği Maximum Mobil ekosistemi içerisindeki bu yeni işbirliği sayesinde artık kullanıcılar, Opet istasyonlarında araçlarından inmeden hızlı, temassız ve sağlıklı bir şekilde akaryakıt alımı yapabiliyor. Üstelik kullanıcılar bu özelliği sadece İş Bankası kartları ile değil, uygulamaya kaydettikleri diğer tüm banka kartları ile de kullanabiliyor.

İş Bankası, bu işbirliğiyle, günlük hayattaki farklı alışveriş deneyimlerini tek bir uygulama içerisinde topladığı mobil ödeme platformu Maximum Mobil ile kullanıcılarının akaryakıtlarını satın alabilecekleri istasyon ağını büyütmüş oldu.

İş Bankası ve Opet bu işbirliğinin başlamasına özel olarak bir de MaxiPuan kampanyası düzenliyor. 16 Ağustos – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Maximum Mobil’den kampanyaya katılarak Maximum anlaşmalı Opet ve Sunpet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde gerçekleştirilecek 125 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da oto gaz alışverişine, Maximum anlaşmalı Opet istasyonlarından yapılacak yakıt alışverişlerinde kullanılmak üzere 40 TL MaxiPuan, alışverişlerinden en az birinin Maximum Mobil Opet Araçta Öde ile yapılması halinde ise toplam 50 TL MaxiPuan veriliyor.

Sosyal mesafenin ve temassız ödemelerin önem kazandığı günümüzde kullanıcılarına ekosistem bakış açısıyla mobilden uçtan uca satın alma deneyimi sunan mobil ödemeplatformu Maximum Mobil, sadece İş Bankası kartlarının değil, uygulamaya kaydedilen Türkiye’deki diğer tüm banka kartlarının da kullanılabildiği bir uygulama.

Ekosistem partnerleriyle; araçtan inmeden akaryakıt alımından Yemeksepeti’nden online yemek siparişine, İstanbulkart yüklemesinden Cinemaximum bilet alımına, dijital platformlar için film, müzik, oyun kodu alımından uçak bileti alımına, sigorta işlemlerine kadar birçok işlem Maximum Mobil üzerinden anında hızlı ve kolaylıkla yapılabiliyor.

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