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Aralarında depremzedelerin de bulunduğu 39 kişiyi dolandıran suç şebekesi çökertildi

10.03.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum merkezli İstanbul, Ankara, Muğla ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda, kurumsal araç kiralama firmalarının isimleriyle internet sitelerinden depremzedelerin de olduğu 39 kişiyi dolandıran suç şebekesi çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takipleri yapılarak kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kurumsal araç kiralama firmalarının isimlerini kullanarak sahte internet sitelerinden depremzedelerin de aralarında bulunduğu 39 kişiyi 2 milyon 236 bin 360 lira dolandıran ve şebeke olduğu belirlenen 21 şüphelinin yakalanması için Erzurum, İstanbul, Ankara, Muğla ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, şüpheliler Dilaver M, Yusuf G., Arif F.D, Yusuf Ö, Resul Ö.Y, Berkant K, Semih H, Cansel M.K, Sedat A, Umut Ö, Arzu E, Ceren K, Elif T.D, Büşra D.K, Sılanur A, Zeliha C, Aleyna N.E, Naim K, Emirhan Y, Umut C.Ç. ile 71 ayrı suçtan arandığı tespit edilen Abdullah K. ise yurt. dışına kaçmak isterken Erzurum Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal, bir ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, 503 bin 480 Türk Lirası, 5 bin avro, 2 bin dolar, 13 altın bilezik ve 1 kilo 400 gram ağırlığında külçe altın ele geçirildi.

Erzurum'a getirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yakalanan şüphelilerden 4'ünün, 7 farklı dolandırıcılık suçundan da arandığı tespit edildi. Ayrıca örgütle bağlantısı olan ve halen cezaevinde yattığı belirlenen Onur A. hakkında da aynı suçlardan işlem başlatıldı.

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