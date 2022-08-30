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  4. Aralarının bozuk olduğu söyleniyordu! Seda Sayan ve Oğulcan Engin birlikte poz verdi

Aralarının bozuk olduğu söyleniyordu! Seda Sayan ve Oğulcan Engin birlikte poz verdi

30.08.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedinci evliliğini kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile yapan Seda Sayan'ın arasının oğlu Oğulcan Engin ile bozuk olduğu söyleniyordu. Düğünde yer almayan Engin bu konuda yorum da yapmıyordu. İkili uzun zaman sonra birlikte poz verdi.

Aralarının bozuk olduğu söyleniyordu! Seda Sayan ve Oğulcan Engin birlikte poz verdi

Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan'ın genç aşkıyla arasında 24 yaş fark var. Bu yaş farkı ilişkinin ortaya çıktığından beri konuşuluyor. Bu konuda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in de tepki olduğu iddiaları vardı. Öyle ki Engin düğüne de katılmamıştı.

Oğlunun nikaha katılmamasıyla ilgili sessizliğini koruyan Seda Sayan, eşiyle aralarındaki yaş farkını eleştirenlere "Çağlar'a 'yaşı küçük' deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl 'küçük yaştaki' diye bahsedilir!" diyerek tepki göstermişti.

Ekran Alıntısı

Uzun zamandır eşiyle tatil yapan Seda Sayan oğluyla ilgili yorumlara da fotoğraflı yanıt vermiş oldu. Seda Sayan uzun zaman sonra Oğulcan Engin ile bir pozunu paylaştı ve "Gözümün nuru" dedi.

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Oğulcan Engin Seda Sayan yaşında
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