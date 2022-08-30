Aralarının bozuk olduğu söyleniyordu! Seda Sayan ve Oğulcan Engin birlikte poz verdi

Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan'ın genç aşkıyla arasında 24 yaş fark var. Bu yaş farkı ilişkinin ortaya çıktığından beri konuşuluyor. Bu konuda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in de tepki olduğu iddiaları vardı. Öyle ki Engin düğüne de katılmamıştı.

Oğlunun nikaha katılmamasıyla ilgili sessizliğini koruyan Seda Sayan, eşiyle aralarındaki yaş farkını eleştirenlere "Çağlar'a 'yaşı küçük' deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl 'küçük yaştaki' diye bahsedilir!" diyerek tepki göstermişti.

Uzun zamandır eşiyle tatil yapan Seda Sayan oğluyla ilgili yorumlara da fotoğraflı yanıt vermiş oldu. Seda Sayan uzun zaman sonra Oğulcan Engin ile bir pozunu paylaştı ve "Gözümün nuru" dedi.

