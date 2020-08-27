YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Arama kurtarma ekipleri, afet sonrasını yaşadı

Arama kurtarma ekipleri, afet sonrasını yaşadı

DÜZCE HABERLERİ  | 27.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Düzce AFAD İl Müdürlüğü organizasyonunda Düzce’de bulunan arama kurtarma ekipleri afet sonrası toplanma tatbikatı yaptı.

Düzce AFAD İl Müdürlüğü organizasyonunda Düzce’de bulunan arama kurtarma ekipleri afet sonrası toplanma tatbikatı yaptı. Tatbikatta kurtarma ekipleri, verilen alarmın ardından toplanma alanında bir araya gelerek hareket sürelerini değerlendirdiler.
1999 Yılında Ağustos ve Kasım aylarında iki deprem geçiren ve resmi rakamlara göre bin 85 kişinin hayatını kaybettiği depremden 21 yıl geçti. İçişleri Bakanlığı tarafından afetlere ilk müdahale arama kurtarma ekipleri için tatbikat yılı ilan edildi. Bu kapsamda yapılan tatbikat senaryosuna göre, Düzce AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Düzce’de faaliyet gösteren AFAD, DAKE, ULSAR, AFGD, UMKE, İtfaiye ekipleri gece saatlerinde afet alarmı aldı. Alarmın ardından derneklerin üyeleri vakit kaybetmeden dernek binalarında toplanarak araç ve cihazlarıyla birlikte ana toplanma alanı olan Düzce AFAD İl Müdürlüğü binasında bir araya geldiler. Arama Kurtarma ekiplerinin ana toplanma alanına gelişleri aksiyon filmlerini aratmadı. Toplanma alanına gelen ekipler. Koordinasyon komisyonuna geldikleri araç ve personel sayısını bildirerek verilecek görevi beklemeye başladılar.
Tatbikatının sonunda konuşan AFAD İl Müdürü Ali Kartal, “Ekiplerimize ivedilikle toplanma alanı olan İl Müdürlüğümüz bahçesinde toplandıkları için teşekkür ederim. Deprem ve afetler kuşağında yer alan ülkemizde arama ve kurtarma ekiplerinin sürekli olarak alacakları görevlere hazır olmaları için İçişleri Bakanlığımız bu tip tatbikatları önemsiyor. Bu nedenle bizlerde her ay bir tatbikat yaparak Allah vermesin ama olası bir afet veya felakete hazır olmaya çalışıyoruz. Bu ay ki tatbikatımız toplanma tatbikatıydı. Bu tatbikata katılan bütün ekiplerimize teşekkür ederim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
Ağrı’da Mesleki Çalışma Programı
MHP Günyüzü İlçe Başkanı Özdemir güven tazeledi
MHP Günyüzü İlçe Başkanı Özdemir güven tazeledi

Düzce Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:39
Sabah
06:10
Öğle
13:02
İkindi
16:45
Akşam
19:43
Yatsı
21:09

Düzce Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Yardımcısı Gösterişli’den annesine son görev
Başkan Yardımcısı Gösterişli’den annesine son görev
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Gümüşova OSB’ye genç ve birikimli müdür atandı
Gümüşova OSB’ye genç ve birikimli müdür atandı
Pasajın çatı boşluğuna çıkan kedi, itfaiye ekiplerini uğraştırdı
Pasajın çatı boşluğuna çıkan kedi, itfaiye ekiplerini uğraştırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.