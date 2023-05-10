YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Arama kurtarma ekipleri stant açtı

Arama kurtarma ekipleri stant açtı

10.05.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çayırova Belediyesi arama kurtarma ekibi, gönüllü olarak ekibe katılmak isteyen vatandaşlar için Yenimahalle Fatih Caddesi’nde standı açtı.

Arama kurtarma ekipleri stant açtı

Çayırova Belediyesi arama kurtarma ekibi Fatih Caddesi’nde gönüllü kayıt standı açtı. “Arama kurtarma ekibinde gönüllü olmak ister misiniz?" yazısı ile gönüllülere kapılarını açan arama kurtarma ekibi, ilçe halkının sevgi ve ilgisiyle karşılaştı. Kayıt sonrası yapılacak çalışmanın ardından gönüllüler, gerekli eğitim ve tatbikatlar sonunda arama kurtarma ekibine katılacak.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin 2022 yılında ilçeye kazandırdığı arama kurtarma ekibi bünyesinde 25 kişi yer alıyor. Kuruluşunun ardından gerekli tüm eğitimleri alarak yapılan tatbikatlarla deneyim kazanan ekip, gerekli tüm ekipmanları bünyesinde sağlayarak eğitim süreci sonrası hemen göreve başladı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde AFAD koordinesinde Adıyaman merkezde görev alan ekip 5 kişiyi enkazdan sağ kurtarmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suç ortaklarına polis operasyonuSuç ortaklarına polis operasyonu
Marmaris şehir merkezinde Jandarma’dan tarihi eser operasyonuMarmaris şehir merkezinde Jandarma’dan tarihi eser operasyonu
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bolu'da tanıtıldıTürkiye'nin yerli otomobili Togg Bolu'da tanıtıldı
Anahtar Kelimeler:
Çayırova

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:59
Sabah
05:42
Öğle
13:02
İkindi
16:55
Akşam
20:12
Yatsı
21:47

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Çarşamba

Defne eczanesi
Gebze
İklim eczanesi
Basiskele
Onur eczanesi
Dilovasi
Miray eczanesi
Darica
Çinar eczanesi
Izmit
Cansev eczanesi
Kandira
Uygun eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Ameliyatta dizinden çıkan kıkırdaklardan birini aldı! Hemen yemek yaptı

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.