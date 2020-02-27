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Arama ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

AMASYA HABERLERİ  | 27.02.2020 17:10 | Son Güncelleme

Amasya’da yapılan arama ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.Amasya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 18 çevik kuvvet ve 5 özel harekat personeli ile 20 bekçiye yönelik İl Afet ve Acil Yardım(AFAD) Müdürlüğü uzmanlarınca 5 günlük uygulamalı arama, kurtarma ve KBRN konularında eğitim verildi.

Amasya’da yapılan arama ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 18 çevik kuvvet ve 5 özel harekat personeli ile 20 bekçiye yönelik İl Afet ve Acil Yardım(AFAD) Müdürlüğü uzmanlarınca 5 günlük uygulamalı arama, kurtarma ve KBRN konularında eğitim verildi. Eğitimin 4. gününde genel tatbikat yapıldı. Tatbikat gerçeğini aratmadı.
Tatbikat Göllü Bağları Mahallesi Özel İdare Müdürlüğüne ait eski taş ocağı yıkıntı bina içerisinde yapıldı. Tatbikat hakkında bilgi veren Amasya AFAD İl Müdürü Sinan Bulut, “Emniyet Müdürlüğü ve AFAD arama ve kurtarma ekiplerince bir tatbikat yaptık. Bu tatbikatta senaryo gereği Merzifon hattında 6,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin neticesinde AFAD koordinasyon kurulu toplandı. Koordinasyon kuruluna gelen ilk ihbarda taş ocağı mevkisinde iki tane binada yıkıntı ve yaralıların olduğu, ölülerin olabileceği belirtildi. Buna mukabil AFAD ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde afet merkezi tarafından olay mahalline yönlendirildi. Arkadaşlar arama-kurtarma yöntemine göre kurtarmalarını yaptılar, yaralıları hastanelere sevk ettiler” dedi.

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