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Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

06.10.2023 09:55 | Son Güncelleme:
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Aydın’da jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyonda 4 şahıs yakalandı.

Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nca aranan şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda, Didim’de “Çocuğun Cinsel İstismarı (2 Dosya), Kasten Yaralama, Basit Yaralama suçlarından aranan ve hakkında toplam 13 yıl hapis cezası bulunan A.K., Kuyucak’ta “Hırsızlık (2 Dosya) ve Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçu olmak üzere toplam 3 suçtan aranan ve hakkında toplam 8 yıl 11 ay 27 gün hapis cezası bulunan Y.K., Kuşadası’nda “Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek (6 Dosya), Çocukları Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Ettirmek, Basit Yaralama suçlarından aranan ve hakkında toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.E. ve Kuyucak’ta “Açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık “suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.T. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan dört hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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