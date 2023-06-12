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Aranan ve hapis cezası olan 3 şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

12.06.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da aranan şahısların peşine düşen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri yaptığı çalışmayla aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakaladı.

Aranan ve hapis cezası olan 3 şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik geniş çaplı araştırma ve takip başlatan İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranması olan 3 şahsın peşine düştü. 3 ayrı şahsın bulunduğu 3 ayrı ikameti tespit eden JASAT dedektifleri yaptığı operasyonla “Hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında “4 yıl 8 ay 25 gün” kesinleşmiş hapis cezası olan M.İ., “Hakaret” suçundan aranan ve hakkında “1 yıl 8 ay 24 gün” kesinleşmiş hapis cezası olan G.T. ve “Yağma” suçundan aranan ve hakkında “4 yıl 2 ay” kesinleşmiş hapis cezası olan M.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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