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Arap Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Arap Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

26.07.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dile ilgi duyan öğrencilerin merak duyduğu bölümler arasında Arap dili ve edebiyatı bölümü de yer alıyor. Arap dili ve edebiyatı bölümü Arap tarihi ve kültürü ile ilgili bilgiler içeriyor. Dört yıllık eğitim sürecini tamamladıktan sonra bölümden mezun olan kişiler özel sektörde turizm alanında, yayınevlerinde, gayrimenkul satışı yapan firmalarda iş imkanına sahip oluyor. Bunun dışında bölümleriyle ilgili eğitmen olma fırsatları da bulunuyor.

Arap Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Arap Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Arap dili ve edebiyatı bölümü Türkiye’de toplam 10 üniversitede bulunuyor. Bunlar arasında bulunan bir üniversitede ise uzaktan öğretim olarak verilebiliyor. İki üniversite de ikinci öğretim olarak eğitim verilebiliyor. Peki Arap dili ve edebiyatı bölümü dersleri arasında neler bulunuyor?

Arap dili ve edebiyatı bölümü nedir?

Arap dili ve edebiyatı bölümü içerisinde arap tarihi, kültürü, konuşma ve dil bilgisi, çeviri yapma ve klasik ve modern eserler hakkında öğrencilere eğitim vermeyi amaçlar. Bu bölüm içerisinde aynı zamanda Mısır, Suriye, Irak, Fas ve Cezayir edebiyatını da bünyesinde barındırıyor.

Arap dili ve edebiyatı bölümü eğitim süresi kaç yıl sürüyor?

Arap Dili ve Edebiyatı bölümü eğitim süresi dört yıldır. Lisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişiler Arap dili ve edebiyatı filoloğu ünvanı kazanırlar.

Arap dili ve edebiyatı bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

  • Arapça Dil Bilgisi
  • Arapça Okuma ve Yazma
  • İslam Öncesi Arap Kültürü ve Tarihi
  • Dilbilgisi Çözümlemeleri
  • Metin Üzerinde Uygulama
  • Abbasi Dönemi Arap Kültür Tarihi
  • Arap Ülkeleri ve Diyalektleri
  • Endülüs ve Mağrip Kültür Tarihi
  • Türkçeden Arapçaya Çeviri
  • Farsça
  • Çağdaş Arap Kültürü
  • Modern Metinler
  • Cahiliye ve Emevi Edebiyat Tarihi
  • İbranice
  • Modern Arap Şiiri
  • Klasik Arap Edebiyatı
  • Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde yer alan Seçmeli Dersler şunlardır:
  • Yunanca
  • Süryani Dil Bilgisi
  • Latin Dili
  • Hin Tiyatrosu
  • Osmanlıca

arap

Arap dili ve edebiyatı mezunları ne iş yapar?

Arap dili ve edebiyatı bölümü mezunları, çeviri işleri yapabilir, turizm sektöründe çalışabilirler. Turizm sektöründe Arapça bilen insanları istihdam etmek isteyen işveren sayısı oldukça fazladır. Arap dili ve edebiyatı mezunlarının kamudaki iş olanakları ise KPSS puanına bağlıdır.

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Arap dili ve edebiyatı mezunları nerelerde çalışır?

Arap dili ve edebiyatı mezunları iş imkanları oldukça fazladır. Hem kamuda hem de özel sektörde karşılarına çıkan iş olanaklarından yararlanabilirler. Arap Dili ve Edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları tercümanlık gibi bölümler üzerinedir. Arap Dili ve Edebiyatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise turizm alanında ve gayrimenkul satışı gibi meslekler üzerinedir.

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