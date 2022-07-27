Arap Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Arap Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Arap dili ve edebiyatı bölümü Türkiye’de toplam 10 üniversitede bulunuyor. Bunlar arasında bulunan bir üniversitede ise uzaktan öğretim olarak verilebiliyor. İki üniversite de ikinci öğretim olarak eğitim verilebiliyor. Peki Arap dili ve edebiyatı bölümü dersleri arasında neler bulunuyor?
Arap dili ve edebiyatı bölümü içerisinde arap tarihi, kültürü, konuşma ve dil bilgisi, çeviri yapma ve klasik ve modern eserler hakkında öğrencilere eğitim vermeyi amaçlar. Bu bölüm içerisinde aynı zamanda Mısır, Suriye, Irak, Fas ve Cezayir edebiyatını da bünyesinde barındırıyor.
Arap Dili ve Edebiyatı bölümü eğitim süresi dört yıldır. Lisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişiler Arap dili ve edebiyatı filoloğu ünvanı kazanırlar.
Arap dili ve edebiyatı bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;
Arap dili ve edebiyatı bölümü mezunları, çeviri işleri yapabilir, turizm sektöründe çalışabilirler. Turizm sektöründe Arapça bilen insanları istihdam etmek isteyen işveren sayısı oldukça fazladır. Arap dili ve edebiyatı mezunlarının kamudaki iş olanakları ise KPSS puanına bağlıdır.
Arap dili ve edebiyatı mezunları iş imkanları oldukça fazladır. Hem kamuda hem de özel sektörde karşılarına çıkan iş olanaklarından yararlanabilirler. Arap Dili ve Edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları tercümanlık gibi bölümler üzerinedir. Arap Dili ve Edebiyatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise turizm alanında ve gayrimenkul satışı gibi meslekler üzerinedir.
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