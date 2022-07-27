Arap Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Arap Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Arap dili ve edebiyatı bölümü Türkiye’de toplam 10 üniversitede bulunuyor. Bunlar arasında bulunan bir üniversitede ise uzaktan öğretim olarak verilebiliyor. İki üniversite de ikinci öğretim olarak eğitim verilebiliyor. Peki Arap dili ve edebiyatı bölümü dersleri arasında neler bulunuyor?

Arap dili ve edebiyatı bölümü nedir?

Arap dili ve edebiyatı bölümü içerisinde arap tarihi, kültürü, konuşma ve dil bilgisi, çeviri yapma ve klasik ve modern eserler hakkında öğrencilere eğitim vermeyi amaçlar. Bu bölüm içerisinde aynı zamanda Mısır, Suriye, Irak, Fas ve Cezayir edebiyatını da bünyesinde barındırıyor.

Arap dili ve edebiyatı bölümü eğitim süresi kaç yıl sürüyor?

Arap Dili ve Edebiyatı bölümü eğitim süresi dört yıldır. Lisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişiler Arap dili ve edebiyatı filoloğu ünvanı kazanırlar.

Arap dili ve edebiyatı bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

Arapça Dil Bilgisi

Arapça Okuma ve Yazma

İslam Öncesi Arap Kültürü ve Tarihi

Dilbilgisi Çözümlemeleri

Metin Üzerinde Uygulama

Abbasi Dönemi Arap Kültür Tarihi

Arap Ülkeleri ve Diyalektleri

Endülüs ve Mağrip Kültür Tarihi

Türkçeden Arapçaya Çeviri

Farsça

Çağdaş Arap Kültürü

Modern Metinler

Cahiliye ve Emevi Edebiyat Tarihi

İbranice

Modern Arap Şiiri

Klasik Arap Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde yer alan Seçmeli Dersler şunlardır:

Yunanca

Süryani Dil Bilgisi

Latin Dili

Hin Tiyatrosu

Osmanlıca

Arap dili ve edebiyatı mezunları ne iş yapar?

Arap dili ve edebiyatı bölümü mezunları, çeviri işleri yapabilir, turizm sektöründe çalışabilirler. Turizm sektöründe Arapça bilen insanları istihdam etmek isteyen işveren sayısı oldukça fazladır. Arap dili ve edebiyatı mezunlarının kamudaki iş olanakları ise KPSS puanına bağlıdır.

Arap dili ve edebiyatı mezunları nerelerde çalışır?

Arap dili ve edebiyatı mezunları iş imkanları oldukça fazladır. Hem kamuda hem de özel sektörde karşılarına çıkan iş olanaklarından yararlanabilirler. Arap Dili ve Edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları tercümanlık gibi bölümler üzerinedir. Arap Dili ve Edebiyatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise turizm alanında ve gayrimenkul satışı gibi meslekler üzerinedir.



